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  4. «Сукины дети». Барселона может потерять президента из-за его острого языка
Испания
10 января 2025, 13:01 | Обновлено 10 января 2025, 13:09
510
0

«Сукины дети». Барселона может потерять президента из-за его острого языка

Жоан Лапорта позволил себе лишнего

10 января 2025, 13:01 | Обновлено 10 января 2025, 13:09
510
0
«Сукины дети». Барселона может потерять президента из-за его острого языка
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта может быть отстранен от своей должности за поведение после полуфинального матча Суперкубка Испании против баскского «Атлетика» (2:0), сообщает издание Cope.

По информации источника, после завершения поединка своей команды известный функционер начал выкрикивать оскорбления в адрес представителей Королевской федерации футбола Испании.

Он называл их «негодяями», «бесстыдными» и даже «сукиными детьми».

В финале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет против мадридского «Реала». Матч состоится 12 января в 21:00 по киевскому времени.

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Жоан Лапорта Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитро Вус Источник: Cope
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