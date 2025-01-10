«Сукины дети». Барселона может потерять президента из-за его острого языка

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта может быть отстранен от своей должности за поведение после полуфинального матча Суперкубка Испании против баскского «Атлетика» (2:0), сообщает издание Cope.

По информации источника, после завершения поединка своей команды известный функционер начал выкрикивать оскорбления в адрес представителей Королевской федерации футбола Испании.

Он называл их «негодяями», «бесстыдными» и даже «сукиными детьми».

В финале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет против мадридского «Реала». Матч состоится 12 января в 21:00 по киевскому времени.