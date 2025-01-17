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  4. «Ненужный трансфер». В Италии высказались о переходе Довбика в Серию А
Италия
17 января 2025, 09:18 |
751
0

«Ненужный трансфер». В Италии высказались о переходе Довбика в Серию А

Журналист Эцио Селла оценил игру украинского форварда «Ромы»

17 января 2025, 09:18 |
751
0
«Ненужный трансфер». В Италии высказались о переходе Довбика в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист и обозреватель Эцио Селла прокомментировал трансфер украинского форварда Артема Довбика, а также назвал главную ошибку «Ромы»:

«Летом на трансферном рынке руководство «Ромы» сделало несколько ошибок. Были покупки без логики. Например, ненужный трансфер Довбика. Сначала нужно оценить проблемы клуба и выделить те позиции, которые нужно усилить. Это правый, левый и центральный защитники.

В клубе хватало игроков, которые могут сыграть в атаке – Дибала, Суле, Бальданци. Если у вас в распоряжении есть футболисты атакующего плана, ваша задача – дать им время, чтобы они могли себя проявить», – поделился мнением журналист.

В этом сезоне Артем Довбик провел за «Рому» 25 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее наставник римского клуба заявил, что не собирается отпускать форварда Суле во время трансферного окна.

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Рома Рим трансферы трансферы Серии A Артем Довбик Пауло Дибала Матиас Суле Томмазо Бальданци
Микола Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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