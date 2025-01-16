Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клаудио РАНЬЕРИ: «Я верю в этого парня, ведь он – будущее Ромы»
Италия
16 января 2025, 07:59 |
1119
0

Клаудио РАНЬЕРИ: «Я верю в этого парня, ведь он – будущее Ромы»

Наставник римского клуба прокомментировал потенциальные трансферы

16 января 2025, 07:59 |
1119
0
Клаудио РАНЬЕРИ: «Я верю в этого парня, ведь он – будущее Ромы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

17 января состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Рома» и «Джеона».

Накануне состоялась пресс-конференция главного тренера римского клуба Клаудио Раньери, на которой он прокомментировал возможные трансферы клуба. Специалист заявил, что аргентинец Матис Суле точно останется в Риме, несмотря на все слухи:

«Я очень верю в этого парня. Я верю, что он игрок для будущего «Ромы». Матиас улучшается с каждым матчем – он мало касается мяча, но делает много важной работы. Суле, безусловно, останется с нами, потому что я верю в его прогресс и у него будет возможность это доказать», – рассказал Раньери.

В этом сезоне Суле провел за «Рому» 17 матчей во всех турнирах и отметился одним голом. Аргентинец перебрался в Рим летом прошлого года за 25,6 млн евро.

По теме:
Источник: черкасский ЛНЗ заинтересован в переходе косовского центрбека
Уедет в Англию? Защитник сборной Украины рассказал о возможном трансфере
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал контракт с латвийским клубом
Рома Рим трансферы трансферы Серии A Клаудио Раньери Матиас Суле
Микола Титюк Источник: Voce Giallorossa
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
Футбол | 15 января 2025, 17:51 215
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах

В воротах чемпионов Болгарии отмечались исключительно бразильцы

ВИДЕО. Тренировка Динамо. Денис Попов вернулся в основную группу
Футбол | 16 января 2025, 07:41 0
ВИДЕО. Тренировка Динамо. Денис Попов вернулся в основную группу
ВИДЕО. Тренировка Динамо. Денис Попов вернулся в основную группу

Киевская команда проводит учбено-тренировочные сборы в Турции

ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
Хоккей | 15.01.2025, 12:30
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
ФОТО. Журналистка о романе с Лионелем Месси: «Я застряла»
Футбол | 16.01.2025, 02:27
ФОТО. Журналистка о романе с Лионелем Месси: «Я застряла»
ФОТО. Журналистка о романе с Лионелем Месси: «Я застряла»
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Бокс | 15.01.2025, 08:50
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб
Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб
14.01.2025, 12:24 6
Футбол
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
14.01.2025, 16:27 5
Футбол
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
15.01.2025, 13:05 2
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
14.01.2025, 18:29 29
Хоккей
ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров
ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров
15.01.2025, 00:15
Хоккей
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
14.01.2025, 09:05 7
Бокс
Он тренирует украинца. Реал нашел замену Анчелотти, и это не Алонсо
Он тренирует украинца. Реал нашел замену Анчелотти, и это не Алонсо
14.01.2025, 14:11 2
Футбол
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем