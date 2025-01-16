Клаудио РАНЬЕРИ: «Я верю в этого парня, ведь он – будущее Ромы»

17 января состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Рома» и «Джеона».

Накануне состоялась пресс-конференция главного тренера римского клуба Клаудио Раньери, на которой он прокомментировал возможные трансферы клуба. Специалист заявил, что аргентинец Матис Суле точно останется в Риме, несмотря на все слухи:

«Я очень верю в этого парня. Я верю, что он игрок для будущего «Ромы». Матиас улучшается с каждым матчем – он мало касается мяча, но делает много важной работы. Суле, безусловно, останется с нами, потому что я верю в его прогресс и у него будет возможность это доказать», – рассказал Раньери.

В этом сезоне Суле провел за «Рому» 17 матчей во всех турнирах и отметился одним голом. Аргентинец перебрался в Рим летом прошлого года за 25,6 млн евро.