Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Наставник «Ромы» прокомментировал трансфер полузащитника Энцо Ле Фе
Полузащитник «Ромы» Энцо Ле Фе покинул Рим и присоединился к английскому «Сандерленду». Главный тренер итальянского клуба Клаудио Раньери прокомментировал этот трансфер:
«Он должен уйти. Энцо попрощался со мной, и я должен признаться, что мне было грустно отпускать его. Я пытался быть искренним, поэтому сказал, что он не был счастлив в нашей команде.
Важно правильно расставлять приоритеты. У меня не было времени проверить всех футболистов, нужно было сразу определиться со стартовым составом. Много лет назад я покинул Рим по той же причине.
Когда я играл, то был пятым или шестым защитником. Однажды я спросил: «Что мне здесь делать?», а потом просто ушел из клуба. Есть два сценария. Энцо проведет полгода в Чемпионшипе и вернется к нам более зрелым футболистом. Если летом «Сандерленд» его купит, то мы получим финансовую прибыль», – подытожил Раньери.
В этом сезоне Ле Фе провел за «Рому» девять матчей во всех турнирах, однако не сумел отличиться результативными действиями.
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