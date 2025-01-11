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  4. Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Италия
11 января 2025, 13:34 |
1222
0

Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»

Наставник «Ромы» прокомментировал трансфер полузащитника Энцо Ле Фе

11 января 2025, 13:34 |
1222
0
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Полузащитник «Ромы» Энцо Ле Фе покинул Рим и присоединился к английскому «Сандерленду». Главный тренер итальянского клуба Клаудио Раньери прокомментировал этот трансфер:

«Он должен уйти. Энцо попрощался со мной, и я должен признаться, что мне было грустно отпускать его. Я пытался быть искренним, поэтому сказал, что он не был счастлив в нашей команде.

Важно правильно расставлять приоритеты. У меня не было времени проверить всех футболистов, нужно было сразу определиться со стартовым составом. Много лет назад я покинул Рим по той же причине.

Когда я играл, то был пятым или шестым защитником. Однажды я спросил: «Что мне здесь делать?», а потом просто ушел из клуба. Есть два сценария. Энцо проведет полгода в Чемпионшипе и вернется к нам более зрелым футболистом. Если летом «Сандерленд» его купит, то мы получим финансовую прибыль», – подытожил Раньери.

В этом сезоне Ле Фе провел за «Рому» девять матчей во всех турнирах, однако не сумел отличиться результативными действиями.

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трансферы Рома Рим Сандерленд Энцо Ле Фе Клаудио Раньери
Микола Титюк Источник: Voce Giallorossa
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