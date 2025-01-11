ОФИЦИАЛЬНО. Рома отпустила игрока в клуб Чемпионшипа, где играет Русин

Английский «Сандерленд», за который выступает украинский форвард Назарий Русин, договорился о переходе французского полузащитника «Ромы» Энцо Ле Фе.

«Желаем успехов, Энцо», – лаконично говорится в сообщении в социальных сетях «волков».

По официальной информации француз перебрался в «Сандерленд» на правах аренды, но соглашение предусматривает обязательный выкуп контракта игрока. О финансовых аспектах договоренностей официальной информации нет.

Энцо играл за римлян с июля 2024 года, когда перешел из «Ренна» за 23 миллиона евро. В этом сезоне полузащитник провел 460 минут в 10 матчах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что «Рома» планирует подписать итальянского полузащитника, ослабив «Интер».