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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома отпустила игрока в клуб Чемпионшипа, где играет Русин
Италия
11 января 2025, 08:26 |
515
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома отпустила игрока в клуб Чемпионшипа, где играет Русин

Энцо Ле Фе продолжит карьеру в Англии

11 января 2025, 08:26 |
515
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома отпустила игрока в клуб Чемпионшипа, где играет Русин
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Ле Фе

Английский «Сандерленд», за который выступает украинский форвард Назарий Русин, договорился о переходе французского полузащитника «Ромы» Энцо Ле Фе.

«Желаем успехов, Энцо», – лаконично говорится в сообщении в социальных сетях «волков».

По официальной информации француз перебрался в «Сандерленд» на правах аренды, но соглашение предусматривает обязательный выкуп контракта игрока. О финансовых аспектах договоренностей официальной информации нет.

Энцо играл за римлян с июля 2024 года, когда перешел из «Ренна» за 23 миллиона евро. В этом сезоне полузащитник провел 460 минут в 10 матчах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что «Рома» планирует подписать итальянского полузащитника, ослабив «Интер».

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Рома
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