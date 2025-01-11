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Англия
11 января 2025, 00:34 |
293
0

Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины

«Ньюкасл» попытается приобрести Илью Забарного уже зимой

11 января 2025, 00:34 |
293
0
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации английских СМИ, большой интерес к кандидатуре Забарного проявляет «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в мировом футболе. «Сороки» планируют осуществить трансфер Забарного уже зимой. Главным конкурентом «Ньюкасла» за подписание Забарного является лондонский «Челси».

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 20 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Дмитро Олійник Источник
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