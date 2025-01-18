Олег ФЕДОРЧУК: «Уровень Динамо выше, чем мастерство Андриевского»

Известный украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал трансфер бывшего игрока киевского «Динамо» Александра Андриевского, который перебрался в житомирское «Полесье»:

«У Андриевского не получилось в «Динамо» потому, что средний уровень команды оказался выше, чем мышление и мастерство самого игрока. Это первое. Второе – его позиция в команде является одной из ключевых, которая образует игру. И вообще, я считаю, что по своему уровню Андриевский – игрок четвертой-пятой команды.

Что касается дальнейших перспектив Андриевского, то он будет приносить пользу на определенном этапе, но у него есть ограничитель. Если он ушел бесплатно, то это очень хорошо для любого клуба калибра «Александрии», «Кривбасса», того же «Полесья», как мы уже видим», – сказал Федорчук.

В этом сезоне Андриевский провел за «Динамо» (Киев) семь матчей в чемпионате, в которых не сумел отметиться результативными действиями.