ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало экс-хавбека Динамо Андриевского

Клуб УПЛ «Полесье» объявил о подписании контракта с центральным полузащитником Александром Андриевским, который недавно покинул «Динамо» Киев в статусе свободного агента.

О сроке контракта информации на этот момент нет.

30-летний Андриевский в нынешнем сезоне провел за киевскую команду 13 матчей, результативными действиями не отметился.

Экс-игрок «Черноморца» и «Зари» в составе «Динамо» дважды выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также трижды завоевал Суперкубок Украины.

