ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало экс-хавбека Динамо Андриевского
Клуб усилился опытным полузащитником
Клуб УПЛ «Полесье» объявил о подписании контракта с центральным полузащитником Александром Андриевским, который недавно покинул «Динамо» Киев в статусе свободного агента.
О сроке контракта информации на этот момент нет.
30-летний Андриевский в нынешнем сезоне провел за киевскую команду 13 матчей, результативными действиями не отметился.
Экс-игрок «Черноморца» и «Зари» в составе «Динамо» дважды выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также трижды завоевал Суперкубок Украины.
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