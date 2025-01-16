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Европейская Суперлига
16 января 2025, 18:32 | Обновлено 16 января 2025, 18:59
1812
1

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало экс-хавбека Динамо Андриевского

Клуб усилился опытным полузащитником

16 января 2025, 18:32 | Обновлено 16 января 2025, 18:59
1812
1
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало экс-хавбека Динамо Андриевского
ФК Полесье. Александр Андриевский

Клуб УПЛ «Полесье» объявил о подписании контракта с центральным полузащитником Александром Андриевским, который недавно покинул «Динамо» Киев в статусе свободного агента.

О сроке контракта информации на этот момент нет.

30-летний Андриевский в нынешнем сезоне провел за киевскую команду 13 матчей, результативными действиями не отметился.

Экс-игрок «Черноморца» и «Зари» в составе «Динамо» дважды выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также трижды завоевал Суперкубок Украины.

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Полесье Житомир Александр Андриевский Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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Фанькин кот
Вот, что и требовалось доказать. Сателлит суркисов он и есть сателлит суркисов.😡🤮
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