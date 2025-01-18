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18 января 2025, 10:18 | Обновлено 18 января 2025, 10:19
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Арсенал – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 18 января в 19:30 по Киеву

18 января 2025, 10:18 | Обновлено 18 января 2025, 10:19
120
0
Арсенал – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

18 января на «Эмирейтс» пройдет матч 22-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Астон Виллой». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Арсенал

Команда в прошлом сезоне вернулась в Лигу чемпионов, причем там смогла выйти там в плей-офф. Но при этом смогла и на внутренней арене оставаться главным преследователем для Манчестер Сити, пусть даже в итоге снова отстав на пару очков. В новый сезон канониры вошли с точечным, но интересным укреплением состава - и надеждами на титул. Но, кажется, максимум можно удержаться на тех позициях. В том, что англичане выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, уже нет сомнений. Но в Кубке Лиги, выйдя в полуфинал, дома уступили 0:2 Ньюкаслу. В кубке с Манчестер Юнайтед ухитрились не дожать соперника в большинстве, а Эдегор не забил пенальти. В итоге в послематчевой серии проиграли. А в АПЛ осечек многовато, из-за чего Ливерпуль ушел в отрыв, и реальной задачей можно считать спор за сохранение второго места. В прошлом туре с Тоттенхэмом тоже было непросто, но там оформили важную победу 2:1.

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Астон Вилла

Клуб после возвращения на Туманный Альбион Унаи Эмери наконец-то начал показывать серьезные результаты. Сразу же испанец взял 7-е место в АПЛ и, соответственно, вернул новых подопечных в еврокубки. Несмотря на долгое и довольно успешное выступление в Лиге конференций, на внутренней арене получилось выиграть гонку и подняться на 4-ю позицию. Это отправило в Лигу чемпионов, где стартовали с трех побед, да и в целом вопрос о выходе в плей-офф снят. Но за это виллане расплатились спадом на внутренней арене. Они быстро вылетели из Кубка Лиги. В похожем, но более авторитетном турнире, кубке Англии, с Вест Хэмом все же выиграли. В АПЛ в 2024-м году закончили с рядом обидных осечек, хотя все равно удалось обыграть Манчестер Сити. Да и январь начали с успеха с Лестером и Эвертоном.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Эмери дважды обыграл земляка. Но в августе Артета взял реванш - 2:0 в Бирмингеме.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу Микеля. Но его подопечные далеки от идеала, и стоит тут взять обе забьют (коэффициент - 1,92).

Прогноз Sport.ua
Арсенал
18 января 2025 -
19:30
Астон Вилла
Обе забьют 1.92 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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