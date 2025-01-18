Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла эффектно вырвала ничью у Арсенала, совершив кабмек в Лондоне
Чемпионат Англии
Арсенал
18.01.2025 19:30 – FT 2 : 2
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 января 2025, 21:27 | Обновлено 18 января 2025, 21:28
806
13

Астон Вилла эффектно вырвала ничью у Арсенала, совершив кабмек в Лондоне

Поединок завершился в результативную ничью 2:2

18 января 2025, 21:27 | Обновлено 18 января 2025, 21:28
806
13
Астон Вилла эффектно вырвала ничью у Арсенала, совершив кабмек в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – Астон Вилла

В субботу, 18 января, прошел матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Арсенал» и «Астон Вилла».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Поединок завершился вничью 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяева первыми открыли счет в матче – на 35-й минуте забил Габриэл Мартинелли. В начале второго тайма лондонцы повели со счетом 2:0 благодаря голу Кая Хаверца. Однако бирмингемцы сумели собраться и вырвать ничью. За «вилланов» сегодня забивали Юри Тилеманс и Олли Уоткинс.

Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко провел весь матч в запасе.

«Арсенал» продолжает занимать в турнирной таблице АПЛ второе место, имея в активе теперь 44 очка. У «Астон Виллы» на восемь очков меньше и седьмая позиция. Лидирует в АПЛ «Ливерпуль» с 50 очками.

АПЛ. 22-й тур, 18 января.

Арсенал – Астон Вилла – 2:2
Голы: Мартинелли, 35, Хаверц, 55 - Тилеманс, 60, Уоткинс, 68.

Арсенал – Райя, Габриэл, Тимбер, Льюис-Скелли, Парти, Мерино, Райс, Эдегор, Троссард, Хавертц, Мартинелли (Стерлинг, 82).

Астон Вилла – Мартинес, Матсен (Динь, 46), Мингз, Конса, Кэш, Онана (Богарде, 37), Камара, Рэмзи (Бэйли, 85), Тилеманс, Роджерс, Уоткинс (Дуран, 80).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

По теме:
Ливерпуль нанес рекордное количество ударов за матч в топ-5 лигах Европы
«Очень хорошо». Тренер Брентфорда оценил игру Ярмолюка против Ливерпуля
ФОТО. Лицо Артеты в матче с Виллой, где канониры вели 2:0 и не выиграли
Габриэл Мартинелли Кай Хаверц Юри Тилеманс Олли Уоткинс Астон Вилла Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Астон Вилла
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
Футбол | 18 января 2025, 01:28 0
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет

Стивен назвал символическую сборную из лучших футболистов в истории

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Бокс | 18 января 2025, 07:34 0
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»

Легендарный боксер выделил стиль левши у Александра

Ливерпуль вырвал победу против Брентфорда. Ярмолюк сыграл весь матч
Футбол | 18.01.2025, 18:58
Ливерпуль вырвал победу против Брентфорда. Ярмолюк сыграл весь матч
Ливерпуль вырвал победу против Брентфорда. Ярмолюк сыграл весь матч
Мариуполь в шаге от снятия с чемпионата ПФЛ
Футбол | 18.01.2025, 21:20
Мариуполь в шаге от снятия с чемпионата ПФЛ
Мариуполь в шаге от снятия с чемпионата ПФЛ
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Теннис | 18.01.2025, 11:59
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
Лівер аплодує стоячи
Ответить
+2
Vovan78
Вже всі команди вивчили манеру гри Арсенала і тепер навіть аутсайдери АПЛ грають на рівні з ним. А Артета не змінює стиль гри, все одне і теж контроль заради контролю. Не має якоїсь загадки в грі все одноманітне. Та і гравці стали прогнозованими, навіть Едегор і Мартінелі не створюють колишньої напруги біля воріт суперника. Але тренер чомусь ігнорує Зінченка який міг би довати якогось креативу в атаці Арсенала. Тому при такій манері гри єдине що світь Арсеналу це максимум потрапляння в топ 5 чемпіонату.
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Sashko57
Опять Артета обгадился со своим владением мяча. Неудачник.
Ответить
+1
Tower Bridge
Это называется - "неудобный соперник".  Статистика  у них очень любопытная.
Ответить
0
avk2307
В который раз Унаи Эмери "удружил" своей бывшей команде
Ответить
0
OKs100
Астон Вилла должна была выигрывать. Теперь второе место в АПЛ вакантно для Ноттингем Форест.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua81
я только не понял чего АВ так вяло начала?  я поставил на х2 и уже было простился со ставочкой.... как начали играть, то все стало на места.
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
16.01.2025, 21:58 7
Футбол
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
17.01.2025, 14:37 50
Хоккей
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
17.01.2025, 00:16
Футбол
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
17.01.2025, 10:47
Футбол
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
17.01.2025, 09:06 1
Бокс
Определен лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Это не Ямал, не Винисиус
Определен лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Это не Ямал, не Винисиус
17.01.2025, 10:59 1
Футбол
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
17.01.2025, 15:17
Хоккей
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
18.01.2025, 08:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем