Астон Вилла эффектно вырвала ничью у Арсенала, совершив кабмек в Лондоне
Поединок завершился в результативную ничью 2:2
В субботу, 18 января, прошел матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Арсенал» и «Астон Вилла».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Поединок завершился вничью 2:2.
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Хозяева первыми открыли счет в матче – на 35-й минуте забил Габриэл Мартинелли. В начале второго тайма лондонцы повели со счетом 2:0 благодаря голу Кая Хаверца. Однако бирмингемцы сумели собраться и вырвать ничью. За «вилланов» сегодня забивали Юри Тилеманс и Олли Уоткинс.
Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко провел весь матч в запасе.
«Арсенал» продолжает занимать в турнирной таблице АПЛ второе место, имея в активе теперь 44 очка. У «Астон Виллы» на восемь очков меньше и седьмая позиция. Лидирует в АПЛ «Ливерпуль» с 50 очками.
АПЛ. 22-й тур, 18 января.
Арсенал – Астон Вилла – 2:2
Голы: Мартинелли, 35, Хаверц, 55 - Тилеманс, 60, Уоткинс, 68.
Арсенал – Райя, Габриэл, Тимбер, Льюис-Скелли, Парти, Мерино, Райс, Эдегор, Троссард, Хавертц, Мартинелли (Стерлинг, 82).
Астон Вилла – Мартинес, Матсен (Динь, 46), Мингз, Конса, Кэш, Онана (Богарде, 37), Камара, Рэмзи (Бэйли, 85), Тилеманс, Роджерс, Уоткинс (Дуран, 80).
The points are shared at Emirates Stadium.— Arsenal (@Arsenal) January 18, 2025
Thank you for your support, Gooners. pic.twitter.com/ViKVDVl70b
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