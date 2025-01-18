Астон Вилла эффектно вырвала ничью у Арсенала, совершив кабмек в Лондоне

В субботу, 18 января, прошел матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Арсенал» и «Астон Вилла».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Поединок завершился вничью 2:2.

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Хозяева первыми открыли счет в матче – на 35-й минуте забил Габриэл Мартинелли. В начале второго тайма лондонцы повели со счетом 2:0 благодаря голу Кая Хаверца. Однако бирмингемцы сумели собраться и вырвать ничью. За «вилланов» сегодня забивали Юри Тилеманс и Олли Уоткинс.

Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко провел весь матч в запасе.

«Арсенал» продолжает занимать в турнирной таблице АПЛ второе место, имея в активе теперь 44 очка. У «Астон Виллы» на восемь очков меньше и седьмая позиция. Лидирует в АПЛ «Ливерпуль» с 50 очками.

АПЛ. 22-й тур, 18 января.

Арсенал – Астон Вилла – 2:2

Голы: Мартинелли, 35, Хаверц, 55 - Тилеманс, 60, Уоткинс, 68.

Арсенал – Райя, Габриэл, Тимбер, Льюис-Скелли, Парти, Мерино, Райс, Эдегор, Троссард, Хавертц, Мартинелли (Стерлинг, 82).



Астон Вилла – Мартинес, Матсен (Динь, 46), Мингз, Конса, Кэш, Онана (Богарде, 37), Камара, Рэмзи (Бэйли, 85), Тилеманс, Роджерс, Уоткинс (Дуран, 80).

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