В субботу, 18 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Астон Вилла».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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