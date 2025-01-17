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Чемпионат Англии
Арсенал
18.01.2025 19:30 - : -
Астон Вилла
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Англия
17 января 2025, 15:12 |
30
0

Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января в 19:30 матч чемпионата Англии

17 января 2025, 15:12 |
30
0
Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – Астон Вилла

В субботу, 18 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Астон Вилла».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Астон Вилла
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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