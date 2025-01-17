18.01.2025 19:30 - : -
Англия17 января 2025, 15:12 |
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Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января в 19:30 матч чемпионата Англии
17 января 2025, 15:12 |
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В субботу, 18 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Астон Вилла».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – Астон ВиллаСмотреть трансляцию
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