Арсенал – Астон Вилла – 2:2. Канониры потеряли очки. Видео голов и обзор

В субботу, 18 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Астон Виллой».

Встреча состоялась на Эмирейтс в Лондоне.

Игра завершилась результативной ничьей, хотя в концовке матча хозяева поля могли вырвать победу, но этому помешала игра рукой от Кая Хаверца.

Английская Премьер-лига. 18 января

Арсенал – Астон Вилла – 2:2

Голы: Мартинелли, 35, Хаверц, 55 – Тилеманс, 60, Уоткинс, 68

Видеообзор матча: