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Чемпионат Англии
Арсенал
18.01.2025 19:30 – FT 2 : 2
Астон Вилла
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Англия
19 января 2025, 01:47 | Обновлено 19 января 2025, 01:48
39
0

Арсенал – Астон Вилла – 2:2. Канониры потеряли очки. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Английской Премьер-лиги

19 января 2025, 01:47 | Обновлено 19 января 2025, 01:48
39
0
Арсенал – Астон Вилла – 2:2. Канониры потеряли очки. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

В субботу, 18 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Астон Виллой».

Встреча состоялась на Эмирейтс в Лондоне.

Игра завершилась результативной ничьей, хотя в концовке матча хозяева поля могли вырвать победу, но этому помешала игра рукой от Кая Хаверца.

Английская Премьер-лига. 18 января

Арсенал – Астон Вилла – 2:2

Голы: Мартинелли, 35, Хаверц, 55 – Тилеманс, 60, Уоткинс, 68

Видеообзор матча:

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Астон Вилла).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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