18.01.2025 19:30 – FT 2 : 2
Англия19 января 2025, 01:47 | Обновлено 19 января 2025, 01:48
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Арсенал – Астон Вилла – 2:2. Канониры потеряли очки. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Английской Премьер-лиги
19 января 2025, 01:47 | Обновлено 19 января 2025, 01:48
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В субботу, 18 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Астон Виллой».
Встреча состоялась на Эмирейтс в Лондоне.
Игра завершилась результативной ничьей, хотя в концовке матча хозяева поля могли вырвать победу, но этому помешала игра рукой от Кая Хаверца.
Английская Премьер-лига. 18 января
Арсенал – Астон Вилла – 2:2
Голы: Мартинелли, 35, Хаверц, 55 – Тилеманс, 60, Уоткинс, 68
Видеообзор матча:
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Астон Вилла).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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