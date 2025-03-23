Дидье ДЕШАМ: «В составе сборной Франции будут изменения»
Главный тренер сборной Франции побеседовал с журналистами
Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от ответного матча против сборной Хорватии в плей-офф Лиги наций.
«От подготовки к матчу в раздевалке я видел целенаправленную и высокомотивированную команду. Но это не отразилось на поле. Все международные периоды могут оказаться сложными. В воскресенье точно будут изменения, но не обязательно в тех позициях, которые вы ожидаете», – лаконично выразился Дешам.
В первом матче Хорватия неожиданно обыграла Францию (2:0). Ответный матч состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Ранее Дидье Дешам рассказал о взаимоотношениях с Зинедином Зиданом.
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