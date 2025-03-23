23 марта на «Пушкаш Арена» пройдет ответный матч за право играть в дивизионе А Лиги Наций, в котором сборная Венгрии встретится со сборной Турции. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Венгрия

Команда продолжает пропускать чемпионаты мира. Но при этом она уже превращается в завсегдатаи Евро. Правда, уже там никак не удается выйти толком в плей-офф. И если на предыдущем турнире венгры понравились бойцовскими задатками в матчах против грандов, то прошлым летом они проиграли в два гола Швейцарии и Германии. Так что минимальная победа, взятая в последней контратаке с Шотландией, ничего уже не дала. Да и в Лиге Наций повезло, что в группе была скромная Босния. С ней набрали 6 из 8 своих матчей, став третьими.

Конечно, Марко Росси понимал, что вылета от турок ему могут и не простить. И собрал всех лучших, кроме разве что Адама Надя из "Специи". На выезде получилось ответить на первый гол - но потом было еще два.

Турция

Сборная могла не выйти на Евро. Но тогда все исправила ставка на Винченцо Монтеллу, что до этого поработал с местным клубом, "Адана Демирспор". Итальянец дал результат сразу, досрочно выйдя со своими подопечными на чемпионат. А уже на нем не только вышли в плей-офф за счет побед над Грузией и Чехией, но и выбили Австрию, и только в четвертьфинале уступили голландцам, хотя и там вели до 70-й минуты.

В Лиге Наций осенью команда проявила себя противоречиво. Все же ждали, что она выиграет группу, тем более что после четырех матчей сентября-октября было взято десять очков. Но потом была нулевая ничья дома с Уэльсом. А после 1-3 в Черногории позволили валлийцам обойти себя. Пришлось играть в плей-офф, и в Стамбуле сделали очень весомый шаг к общему успеху, оформив победу 3-1. Теперь можно даже минимально уступить в гостях.

Статистика личных встреч

В пяти предыдущих поединках венгры отдали сопернику только одну ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают шансы на победу как почти равные. Но венгры все же играют дома, а гостям можно уступить минимально - ставим на хозяев с форой "0" (коэффициент - 1,87).