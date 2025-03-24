23 марта состоялся матч плей-офф Лиги Европы, в котором сыграли сборные Венгрии и Турции. Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0 и смогут в следующем сезоне выступать в дивизионе А (общий счет 6:1).

В первом тайме в воротах хозяев побывало два мяча – результативными ударами отметились Чалханоглу (с пенальти) и Гюлер. Окончательный счет установил защитник Бардакчи на последних минутах поединка.

В следующем сезоне сборная Венгрии сыграет в дивизионе B, Турция попробует свои силы в Лиге А.

Лига наций, матчи на вылет. 23 марта

Венгрия – Турция – 0:3 (первый матч – 1:3)

Голы: Чалханоглу, 37 (пенальти), Гюлер, 39, Бардакджи, 90

Видеообзор матча: