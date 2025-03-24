Венгрия – Турция – 0:3. Удар Гюлера, кто забил пенальти? Видео голов
Смотрите видеообзор матча плей-офф Лиги наций, который состоялся 23 марта
23 марта состоялся матч плей-офф Лиги Европы, в котором сыграли сборные Венгрии и Турции. Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0 и смогут в следующем сезоне выступать в дивизионе А (общий счет 6:1).
В первом тайме в воротах хозяев побывало два мяча – результативными ударами отметились Чалханоглу (с пенальти) и Гюлер. Окончательный счет установил защитник Бардакчи на последних минутах поединка.
В следующем сезоне сборная Венгрии сыграет в дивизионе B, Турция попробует свои силы в Лиге А.
Лига наций, матчи на вылет. 23 марта
Венгрия – Турция – 0:3 (первый матч – 1:3)
Голы: Чалханоглу, 37 (пенальти), Гюлер, 39, Бардакджи, 90
Видеообзор матча:
События матча
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