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Лига наций УЕФА. Лига B
Венгрия
23.03.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:3 0 : 3
Турция Проходит дальше
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Лига наций
24 марта 2025, 11:49 | Обновлено 24 марта 2025, 11:50
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Венгрия – Турция – 0:3. Удар Гюлера, кто забил пенальти? Видео голов

Смотрите видеообзор матча плей-офф Лиги наций, который состоялся 23 марта

24 марта 2025, 11:49 | Обновлено 24 марта 2025, 11:50
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0
Венгрия – Турция – 0:3. Удар Гюлера, кто забил пенальти? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Чалханоглу и Гюлер

23 марта состоялся матч плей-офф Лиги Европы, в котором сыграли сборные Венгрии и Турции. Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0 и смогут в следующем сезоне выступать в дивизионе А (общий счет 6:1).

В первом тайме в воротах хозяев побывало два мяча – результативными ударами отметились Чалханоглу (с пенальти) и Гюлер. Окончательный счет установил защитник Бардакчи на последних минутах поединка.

В следующем сезоне сборная Венгрии сыграет в дивизионе B, Турция попробует свои силы в Лиге А.

Лига наций, матчи на вылет. 23 марта

Венгрия – Турция – 0:3 (первый матч – 1:3)

Голы: Чалханоглу, 37 (пенальти), Гюлер, 39, Бардакджи, 90

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулкерим Бардакчи (Турция).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Турция).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Турция).
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Лига наций сборная Венгрии по футболу сборная Турции по футболу Хакан Чалханоглу Арда Гюлер видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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