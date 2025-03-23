«Я достаточно умен». Роналду отреагировал на дерзкое празднование Хойлунда
Криштиану не считает это оскорблением
20 марта в матче 1/4 финала Лиги наций встретились сборные Дании и Португалии.
Игра проходила на поле стадиона «Паркен», что находится в Копенгагене. Победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля.
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Единственный гол в матче забил нападающий Расмус Хойлунд. Что интересно, отпраздновал он его в стиле Криштиану Роналду, капитана и легенды сборной Португалии. Звездный португалец уже отреагировал на поступок датского форварда:
«Нет проблем. Для меня это не проблема. Я знаю, что это не потому что он не уважает. Я достаточно умен, чтобы понимать, что не только он, но и другие спортсмены по всему миру празднуют голы в моем стиле. Для меня это честь, но я надеюсь, что в ответном матче вы сможете увидеть это празднование в моем исполнении».
🚨 Cristiano Ronaldo on Højlund celebration: “No problem. It’s a honor for me”.@BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/LAzL1Ei9Wd— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2025
Ответный матч между Португалией и Данией состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.
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