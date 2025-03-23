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  4. «Я достаточно умен». Роналду отреагировал на дерзкое празднование Хойлунда
Лига наций
23 марта 2025, 12:58 |
286
0

«Я достаточно умен». Роналду отреагировал на дерзкое празднование Хойлунда

Криштиану не считает это оскорблением

23 марта 2025, 12:58 |
286
0
«Я достаточно умен». Роналду отреагировал на дерзкое празднование Хойлунда
Getty Images/Global Images Ukraine

20 марта в матче 1/4 финала Лиги наций встретились сборные Дании и Португалии.

Игра проходила на поле стадиона «Паркен», что находится в Копенгагене. Победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля.

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Единственный гол в матче забил нападающий Расмус Хойлунд. Что интересно, отпраздновал он его в стиле Криштиану Роналду, капитана и легенды сборной Португалии. Звездный португалец уже отреагировал на поступок датского форварда:

«Нет проблем. Для меня это не проблема. Я знаю, что это не потому что он не уважает. Я достаточно умен, чтобы понимать, что не только он, но и другие спортсмены по всему миру празднуют голы в моем стиле. Для меня это честь, но я надеюсь, что в ответном матче вы сможете увидеть это празднование в моем исполнении».

Ответный матч между Португалией и Данией состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.

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сборная Дании по футболу сборная Португалии по футболу Лига наций Расмус Хойлунд Дания - Португалия Криштиану Роналду празднование гола
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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