Ярмолюк – лидер АПЛ по важному показателю
Егор в среднем за матч пробегает больше всех
Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк является лидером среди игроков АПЛ по средней дистанции, которую они преодолевают за матч (среди тех, кто провел не менее 600 минут в сезоне). 21-летний полузащитник в среднем пробегает 12,9 км за полный поединок.
Аналитический портал The Analyst обнародовал исследование Opta, которое оценивает физическую производительность игроков Английской Премьер-лиги в этом сезоне.
В нынешнем сезоне на клубном уровне Егор сыграл 26 матчей, однако результативными действиями пока не отметился.
Совсем недавно Ярмолюк дебютировал в составе сборной Украины.
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