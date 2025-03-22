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  4. Ярмолюк – лидер АПЛ по важному показателю
Англия
22 марта 2025, 21:59 |
764
1

Ярмолюк – лидер АПЛ по важному показателю

Егор в среднем за матч пробегает больше всех

22 марта 2025, 21:59 |
764
1
Ярмолюк – лидер АПЛ по важному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк является лидером среди игроков АПЛ по средней дистанции, которую они преодолевают за матч (среди тех, кто провел не менее 600 минут в сезоне). 21-летний полузащитник в среднем пробегает 12,9 км за полный поединок.

Аналитический портал The Analyst обнародовал исследование Opta, которое оценивает физическую производительность игроков Английской Премьер-лиги в этом сезоне.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Егор сыграл 26 матчей, однако результативными действиями пока не отметился.

Совсем недавно Ярмолюк дебютировал в составе сборной Украины.

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Егор Ярмолюк Брентфорд статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Банар Источник: The Analyst
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Saar
Та, фігня, Мудрик, напевне, під полтіну км бігав
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