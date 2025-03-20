Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмолюк проводит дебютный матч в составе сборной Украины
Лига наций
20 марта 2025, 23:44 | Обновлено 20 марта 2025, 23:56
487
0

Ярмолюк проводит дебютный матч в составе сборной Украины

Егор вышел на поле в игре против сборной Бельгии на 62-й минуте

20 марта 2025, 23:44 | Обновлено 20 марта 2025, 23:56
487
0
Ярмолюк проводит дебютный матч в составе сборной Украины
MEGOGO. Егор Ярмолюк

Хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк проводит дебютный матч в составе национальной команды.

20 марта на стадионе «Энрике Рока» проходит поединок плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Игра началась в 21:45 по Киеву.

Ранее Егор выступал за молодежные сборные Украины: U16 (4 матча), U19 (8), U21 (14) и U23 (4).

В нынешнем сезоне Ярмолюк провел 27 матчей во всех соревнованиях, но результативными действиями пока не отметился.

Ответный матч между сборными Украины и Бельгии состоится 23 марта в Генке.

По теме:
ФОТО. Порадовал Милевского. Эмоции Ваната после гола в ворота Бельгии
Гуцуляк забил свой первый гол в составе сборной Украины
Могли бы и больше. Сборная Дании минимально победила Португалию
сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия статистика Егор Ярмолюк
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судаков подтвердил, что к нему был серьезный интерес от гранда Португалии
Футбол | 20 марта 2025, 17:46 19
Судаков подтвердил, что к нему был серьезный интерес от гранда Португалии
Судаков подтвердил, что к нему был серьезный интерес от гранда Португалии

Хавбек «Шахтера» оценивался на предмет подписания руководством «Порту»

УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
Бокс | 20 марта 2025, 09:38 1
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»

Александр высказался о Тайсоне Фьюри 

Коул Палмер выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 20.03.2025, 03:50
Коул Палмер выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Коул Палмер выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
ВИДЕО. Немцы впереди. Горецка забил Италии на Сан-Сиро
Футбол | 20.03.2025, 23:28
ВИДЕО. Немцы впереди. Горецка забил Италии на Сан-Сиро
ВИДЕО. Немцы впереди. Горецка забил Италии на Сан-Сиро
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Бельгии
Футбол | 20.03.2025, 20:31
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Бельгии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Бельгии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
19.03.2025, 00:29 9
Футбол
Килиан МБАППЕ: «Это самая большая ошибка. Я думаю только об Арсенале»
Килиан МБАППЕ: «Это самая большая ошибка. Я думаю только об Арсенале»
19.03.2025, 11:52
Футбол
Чисора выбрал 50-го соперника для боя. Украинцам это понравится
Чисора выбрал 50-го соперника для боя. Украинцам это понравится
19.03.2025, 02:35 1
Бокс
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
20.03.2025, 19:47 3
Футбол
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
19.03.2025, 12:46 2
Футбол
НХЛ прокомментировала идею Трампа сыграть с российскими командами
НХЛ прокомментировала идею Трампа сыграть с российскими командами
19.03.2025, 08:48 14
Хоккей
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
19.03.2025, 08:03 6
Бокс
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
19.03.2025, 09:34 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем