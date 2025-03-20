Ярмолюк проводит дебютный матч в составе сборной Украины
Егор вышел на поле в игре против сборной Бельгии на 62-й минуте
Хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк проводит дебютный матч в составе национальной команды.
20 марта на стадионе «Энрике Рока» проходит поединок плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Игра началась в 21:45 по Киеву.
Ранее Егор выступал за молодежные сборные Украины: U16 (4 матча), U19 (8), U21 (14) и U23 (4).
В нынешнем сезоне Ярмолюк провел 27 матчей во всех соревнованиях, но результативными действиями пока не отметился.
Ответный матч между сборными Украины и Бельгии состоится 23 марта в Генке.
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