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Лига наций
23 марта 2025, 02:47 | Обновлено 23 марта 2025, 02:54
32
0

Шотландия – Греция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Матч начнеться 23 марта в 19:00 по киевскому времени

23 марта 2025, 02:47 | Обновлено 23 марта 2025, 02:54
32
0
Шотландия – Греция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта на «Хэмпден Парк» пройдет ответный матч за право играть в дивизионе А Лиги Наций, в котором сборная Шотландии встретится со сборной Греции. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Шотландия

Команда в последнее время смогла отвоевать себе позиции достаточно высоко. Она сначала воспользовалась "льготным" путем, квотой Лиги Наций, чтобы выйти на Евро-2020, первый "большой" турнир в этом веке. А в прошлом цикле уже на пару с Испанией прошла уверенно квалификацию. Результат, впрочем, не изменился: в Германии снова была одна ничья при паре поражений и вылет после группового раунда.

А вот результат дебюта в дивизионе А Лиги Наций можно считать успешным. Как минимум, поляком обошли уверенно, хотя начинали с 2-3 дома как раз с ними. Но чтобы остаться на таком уровне, еще предстояло отбиться от греков. На выезде с этим соперником довольно неожиданно выиграли - Мактоминей реализовал пенальти еще в первом тайме.

Греция

Сборная памятна по сенсационному чемпионству при Реехагеле. Но вскоре после того триумфа она перестала выходить на финальные турниры. Это пытался изменить Пойет. В обычной квалификации у него объективно не было шансов, в соперниках были французы и голландцы. А год назад, в плей-офф, разгромив казахов, кажется, с ними выдали все голы. Ведь потом с грузинами была нулевая ничья и поражение по пенальти.

Осенью с командой работал уже другой наставник, Йованович. Но футболистам продолжало не везти, ведь в противниках был такой мощный соперник, как Англия. Ее даже обыграли на выезде, и собрали 5 побед. Но, разгромно уступив фавориту, греки утратили первое место. И, значит, были вынуждены отправиться в стыки. Дома провалились в четверг, пропустив "с точки" и так ничем и не ответив.

Статистика личных встреч

До этого сборные пересекались в 1994-1995, в отборе на Евро. Тогда получилось обменяться победами на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что подопечные Стива Кларка могут снова выиграть. Но им достаточно и ничьей, поэтому ставим с форой "0" (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Шотландия
23 марта 2025 -
19:00
Греция
Победа 1-й команды с форой «0» 1,78 Сделать ставку
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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