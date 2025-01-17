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  4. «Я бы забрал команду с поля». Эксперт – о неназначенном пенальти Лунину
Испания
17 января 2025, 13:57 |
754
0

«Я бы забрал команду с поля». Эксперт – о неназначенном пенальти Лунину

Хорхе Ляньо недоволен судейством в матче «Реал» – «Сельта»

17 января 2025, 13:57 |
754
0
«Я бы забрал команду с поля». Эксперт – о неназначенном пенальти Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин стал частью скандала во время матча 1/8 финала Кубка Испании против «Сельты» (5:2). Перед первым голом «сливочных» украинец снес в своей штрафной площадке нападающего соперника, но рефери не поставил за это пенальти.

После поединка относительно судейства в матче высказался испанский эксперт Хорхе Ляньо:

«У нас очень большая проблема с судейством. Мы видели два потрясающих судейства против «Реала»: Гиль Мансано в финале Суперкубка, который назначил пенальти, красную карточку, потом еще одну красную... А вчера... Я не знаю, чем занимался арбитр. Если он – один из лучших арбитров VAR в мире – был паршивым судьей на поле, то какими будут другие? Если бы я был из «Сельты», я бы забрал команду с поля в перерыве».

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судейство судьи (арбитры) Сельта пенальти Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал - Сельта
Дмитро Вус Источник: Marca
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