«Я бы забрал команду с поля». Эксперт – о неназначенном пенальти Лунину

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин стал частью скандала во время матча 1/8 финала Кубка Испании против «Сельты» (5:2). Перед первым голом «сливочных» украинец снес в своей штрафной площадке нападающего соперника, но рефери не поставил за это пенальти.

После поединка относительно судейства в матче высказался испанский эксперт Хорхе Ляньо:

«У нас очень большая проблема с судейством. Мы видели два потрясающих судейства против «Реала»: Гиль Мансано в финале Суперкубка, который назначил пенальти, красную карточку, потом еще одну красную... А вчера... Я не знаю, чем занимался арбитр. Если он – один из лучших арбитров VAR в мире – был паршивым судьей на поле, то какими будут другие? Если бы я был из «Сельты», я бы забрал команду с поля в перерыве».