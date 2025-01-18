Мигел КАМПУШ: «Трубин выиграл с Бенфикой Кубок лиги? Он – элитный голкипер»

Португальский полузащитник «Александрии» Мигел Кампуш в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о подготовке ко второй половине сезона и прокомментировал успех Анатолия Трубина с «Бенфикой».

– Мигел, по данным портала статистики Sofascore, вы с оценкой 7.43 на данный момент являетесь лучшим центральным защитником УПЛ. Вы рады такому достижению?

– Да, безусловно, я счастлив, что в целом работа команды и лично моя работа получили признание в виде такого показателя.

– Вы рады, что по этому показателю у вас получилось обогнать Джордана из «Зари» и основного защитника сборной Украины Николая Матвиенко, которые находятся в хорошей форме?

– Да, естественно, всегда приятно быть в одном ряду с элитными игроками и соревноваться с ними.

– Начиная с 1 января вы публикуете в инстаграме видео тренировок из спортзала. Решили активнее работать в спортзале?

– Работа в спортзале – это то, что я привык делать в своей повседневной жизни. И я хочу быть готовым к предсезонной подготовке, когда придет время вернуться на поле в своей наилучшей форме.

– Вы занимаетесь с тренером? Я так понимаю, это Гонсало Мартинс Перейра. У него какой-то особенный подход к тренировкам?

– Да, это так. Он учился у одного из лучших тренеров Португалии. А я всегда хочу быть связанным с такими стандартами.

– Какие у вас ожидания от сборов в Турции?

– Вернуться настолько сильным и готовым, насколько это возможно, чтобы провести вторую половину сезона лучше.

– Уже изучили соперников, с которыми «Александрии» предстоит сыграть?

– Пока нет. Я сосредоточен на том, чтобы набрать форму и подготовиться к требованиям сезона.

– Что «Александрия» в матчах с «Динамо» (Батуми), «Баником», «Ферстом», «Дунайской Стредой» и «Вислой» Плоцк хочет натренировать в своей игре?

– Главная задача – это то, чтобы мы выкладывались на все 100% и всегда следовали идеям тренера.

– А Руслан Ротань уже дал какие-то рекомендации по поводу предстоящих спаррингов? Что «Александрия» хочет улучшить в своей игре?

– Пока нет, но рекомендации будут такими: мы всегда должны стараться совершенствоваться в каждом аспекте игры.

– Совсем недавно Анатолий Трубин вместе с Бенфикой выиграл свой первый трофей в Португалии. Прокомментируйте успех Трубина и «Бенфики»! Смотрели ли вы серию пенальти, в которой Трубин парировал пенальти Тринкао?

– Да, я видел. Он – элитный голкипер, и он принес Кубок лиги «Бенфике» в захватывающей игре.