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Кубок Испании
Реал Мадрид
16.01.2025 22:30 – FT 5 : 2
Сельта
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Испания
17 января 2025, 01:10 | Обновлено 17 января 2025, 01:45
691
10

Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала

Победу галактикос принесли Мбаппе, Вини Жуниор, Вальверде и Эндрик (дубль)

17 января 2025, 01:10 | Обновлено 17 января 2025, 01:45
691
10
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вечером 16 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Сельта.

Команды встретились на арене Сантьяго Бернабеу в Мадриде, и хозяева поля одержали непростую победу.

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Главный тренер Реала Карло Анчелотти поручил место в воротах украинскому голкиперу Андрею Лунину, и он пропустил в матче два гола.

Килиан Мбаппе открыл счет для Реала в конце первого тайма, и при счете 1:0 команды ушли на перерыв. После перерыва бразильский форвард Винисиус Жуниор удвоил перевес хозяев поля (2:0).

Во втором тайме судьи не засчитали взятие ворот от Арда Гюлера из-за офсайда. А вот гости сократили отставание до минимума усилиями Жонатана Бамбы. Сельта отыграла и второй мяч. На 90+1 минуте Маркос Алонсо сравнял счет с пенальти (2:2).

Были назначены овертаймы, и галактикос сумели доказать свой перевес в классе. Победу принесли голы Эндрика (дубль) и Федерико Вальверде.

Реал обыграл Сельту со счетом 5:2 в овертаймах и вышел в четвертьфинал, соперник будет определен жеребьевкой 20 января.

В 1/4 финала вышли: Реал, Барселона, Атлетико Мадрид, Валенсия, Реал Сосьедад, Осасуна, Леганес, Хетафе.

Кубок Испании. 1/8 финала, 16 января, Мадрид

Реал – Сельта – 5:2 (д.в.)

Голы: Мбаппе, 37, Вини Жуниор, 48, Эндрик, 108, 120, Вальверде, 112 – Бамба, 86, Маркос Алонсо, 90+1

Реал: Лунин, Фран Гарсия (Беллингем, 90+2), Рюдигер, Асенсио, Васкес, Себальос (Камавинга, 70), Тчуамени, Модрич (Вальверде, 79), Винисиус Жуниор (Родриго, 105), Мбаппе (Эндрик, 79), Браим Диас (Гюлер, 70).

Сельта: Вильяр, Мингеса, Каррейра (Серви, 75), Алонсо, Старфельт, Хави Родригес (Манкильо, 95), Сведберг (Дуран, 56), Мориба, Бельтран (Сотело, 56), Альварес (Бамба, 67), Иглесиас (Фер Лопес, 75).

Предупреждения: Асенсио, 90+1, Алонсо, 101, Эндрик, 109 – Вильяр, 96, Старфельт, 101, Иглесиас, 111.

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Сельта Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал - Сельта Жонатан Бамба Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эндрик Федерико Вальверде
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 10
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TolsTIyELF
Лунин затащил реал за яйца. Если бы не его сейв в первом тайме, да и во втором тоже, было бы 3 - 2 и проигрыш Реала. 
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+5
serg1508
Ну так 2 не 5.))
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+2
Viktor Shuper
2 дуже грубі помилки захисту і із спокійного 2:0 стало 2:2, це просто калічі
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+1
Viktor Shuper
все одно Реал сміття. Канчелотті разом із усім захистом на вихід. Асенсіо, Рюдігер, Васкес - суцільний мрак, просто повний трешак, а не захисники
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+1
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leonovkherson
Не має він права грати за реал… це гравець рівня роми не більше 
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-6
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