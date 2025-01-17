Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала

Вечером 16 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Сельта.

Команды встретились на арене Сантьяго Бернабеу в Мадриде, и хозяева поля одержали непростую победу.

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Главный тренер Реала Карло Анчелотти поручил место в воротах украинскому голкиперу Андрею Лунину, и он пропустил в матче два гола.

Килиан Мбаппе открыл счет для Реала в конце первого тайма, и при счете 1:0 команды ушли на перерыв. После перерыва бразильский форвард Винисиус Жуниор удвоил перевес хозяев поля (2:0).

Во втором тайме судьи не засчитали взятие ворот от Арда Гюлера из-за офсайда. А вот гости сократили отставание до минимума усилиями Жонатана Бамбы. Сельта отыграла и второй мяч. На 90+1 минуте Маркос Алонсо сравнял счет с пенальти (2:2).

Были назначены овертаймы, и галактикос сумели доказать свой перевес в классе. Победу принесли голы Эндрика (дубль) и Федерико Вальверде.

Реал обыграл Сельту со счетом 5:2 в овертаймах и вышел в четвертьфинал, соперник будет определен жеребьевкой 20 января.

В 1/4 финала вышли: Реал, Барселона, Атлетико Мадрид, Валенсия, Реал Сосьедад, Осасуна, Леганес, Хетафе.

Кубок Испании. 1/8 финала, 16 января, Мадрид

Реал – Сельта – 5:2 (д.в.)

Голы: Мбаппе, 37, Вини Жуниор, 48, Эндрик, 108, 120, Вальверде, 112 – Бамба, 86, Маркос Алонсо, 90+1

Реал: Лунин, Фран Гарсия (Беллингем, 90+2), Рюдигер, Асенсио, Васкес, Себальос (Камавинга, 70), Тчуамени, Модрич (Вальверде, 79), Винисиус Жуниор (Родриго, 105), Мбаппе (Эндрик, 79), Браим Диас (Гюлер, 70).

Сельта: Вильяр, Мингеса, Каррейра (Серви, 75), Алонсо, Старфельт, Хави Родригес (Манкильо, 95), Сведберг (Дуран, 56), Мориба, Бельтран (Сотело, 56), Альварес (Бамба, 67), Иглесиас (Фер Лопес, 75).

Предупреждения: Асенсио, 90+1, Алонсо, 101, Эндрик, 109 – Вильяр, 96, Старфельт, 101, Иглесиас, 111.

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