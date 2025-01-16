Шанс для Лунина. Известны составы на матч Реал – Сельта

В четверг, 16 января, состоится матч 1/8 финала кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Матч состоится на Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

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Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет матч в стартовом составе.

Стартовый состав на матч «Реал» – «Сельта»: