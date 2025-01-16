Испания16 января 2025, 21:38 | Обновлено 16 января 2025, 21:39
1569
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Шанс для Лунина. Известны составы на матч Реал – Сельта
Матч 1/8 финала кубка Испании начнется в 22:30 по киевскому времени
16 января 2025, 21:38 | Обновлено 16 января 2025, 21:39
1569
0
В четверг, 16 января, состоится матч 1/8 финала кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Сельтой».
Матч состоится на Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет матч в стартовом составе.
Стартовый состав на матч «Реал» – «Сельта»:
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