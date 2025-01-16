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Испания
16 января 2025, 21:38 | Обновлено 16 января 2025, 21:39
1569
0

Шанс для Лунина. Известны составы на матч Реал – Сельта

Матч 1/8 финала кубка Испании начнется в 22:30 по киевскому времени

16 января 2025, 21:38 | Обновлено 16 января 2025, 21:39
1569
0
Шанс для Лунина. Известны составы на матч Реал – Сельта
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В четверг, 16 января, состоится матч 1/8 финала кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Матч состоится на Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет матч в стартовом составе.

Стартовый состав на матч «Реал» – «Сельта»:

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Реал Мадрид Реал - Сельта Сельта Кубок Испании по футболу Андрей Лунин стартовые составы Карло Анчелотти
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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