В четверг, 16 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании между командами «Реал» Мадрид и «Сельта».

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», что находится в столице Испании Мадриде.

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Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что украинский голкипер Андрей Лунин примет участие в этом поединке.

Реал Мадрид – Сельта. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция