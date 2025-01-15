Реал Мадрид – Сельта. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 января матч 1/8 финала Кубка Испании
В четверг, 16 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании между командами «Реал» Мадрид и «Сельта».
Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», что находится в столице Испании Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что украинский голкипер Андрей Лунин примет участие в этом поединке.
Реал Мадрид – Сельта. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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