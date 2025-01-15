Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Сельта. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Испании
Реал Мадрид
16.01.2025 22:30 - : -
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 января 2025, 22:53 |
199
0

Реал Мадрид – Сельта. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 января матч 1/8 финала Кубка Испании

15 января 2025, 22:53 |
199
0
Реал Мадрид – Сельта. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В четверг, 16 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании между командами «Реал» Мадрид и «Сельта».

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», что находится в столице Испании Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что украинский голкипер Андрей Лунин примет участие в этом поединке.

Реал Мадрид – Сельта. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Сельта
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
После Эль-Класико не расслабились. Барселона разбила Бетис в Кубке Испании
Легенда Реала покинет клуб, известно куда перейдет. Ухода хочет Перес
Реал определил, какого футболиста подпишет после провала в Эль-Класико
Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Сельта Андрей Лунин Реал - Сельта смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
Футбол | 15 января 2025, 07:41 19
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос

Егор Ярмолюк может себе позволить...

Результаты сборной обжалуют из-за Мудрика? Юрист оценил такую ​​возможность
Футбол | 15 января 2025, 14:56 14
Результаты сборной обжалуют из-за Мудрика? Юрист оценил такую ​​возможность
Результаты сборной обжалуют из-за Мудрика? Юрист оценил такую ​​возможность

Илья Скоропашкин рассказал о вероятных последствиях допингового скандала

«Интересно». Реакция фанатов на возможный переход Витора Рейса в Ман Сити
Футбол | 15.01.2025, 21:45
«Интересно». Реакция фанатов на возможный переход Витора Рейса в Ман Сити
«Интересно». Реакция фанатов на возможный переход Витора Рейса в Ман Сити
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Футбол | 15.01.2025, 02:15
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Бокс | 15.01.2025, 08:50
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
14.01.2025, 18:29 29
Хоккей
Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб
Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб
14.01.2025, 12:24 6
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
15.01.2025, 07:49 22
Бокс
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
15.01.2025, 04:08 2
Футбол
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
15.01.2025, 13:05 2
Футбол
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
14.01.2025, 12:10 3
Бокс
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
14.01.2025, 04:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем