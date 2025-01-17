Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы знали, что не имеем права на ошибку»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Сельты» (5:2).

«Мы знали, что не имеем права на ошибку. Нам об этом напомнили болельщики перед матчем. Их свист – это нормальная реакция. Это сигнал для команды и тренера, что играть надо лучше.

Думаю, команда оправдала ожидания. Да, мы имели ошибки. Немного расслабились после второго гола, но это все можно исправить. Тем более игроки действительно старались.

Очень хорошо сыграли молодые игроки Эндрик и Гюлер. Про Эндрика скажу, что он проявил свое мастерство. Он нападающий, который реализовывает свои возможности, а это главное для форварда. Он очень хорошо демонстрировал технику. Что же касается Гюлера, то он появился на поле, когда надо было интенсивно играть в обороне. Он работал на команду и доказал, что не зря появился.

Могу отметить Тчуамени, который сыграл великолепно. Он очень много выполнил черновой работы. Помогал центральным защитникам, использовал прессинг на соперника.

К счастью, можно наблюдать за результативными действиями Килиана Мбаппе. Последние игры он играет очень хорошо. Мбаппе забивает голы - а это главное.

Представители «Сельты» апеллировали относительно возможного пенальти, я этого момента не видел и не знаю, что говорить. Есть VAR, и судья принял такое решение. Возможно, там и был пенальти, но решение принимали арбитры», – прокомментировал Анчелотти.