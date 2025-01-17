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Кубок Испании
Реал Мадрид
16.01.2025 22:30 – FT 5 : 2
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 января 2025, 02:17 | Обновлено 17 января 2025, 03:07
356
0

Реал – Сельта – 5:2 (д.в) Лунину пришлось понервничать. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Испании

17 января 2025, 02:17 | Обновлено 17 января 2025, 03:07
356
0
Реал – Сельта – 5:2 (д.в) Лунину пришлось понервничать. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Сельта.

Команды встретились на арене Сантьяго Бернабеу в Мадриде, и хозяева поля одержали непростую победу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поручил место в воротах украинскому голкиперу Андрею Лунину, и он пропустил в матче два гола.

Для Реала забили Килиан Мбаппе и Вини Жуниор. Гости сравняли счет, отыграв два мяча в конце основного времени (2:2).

Были назначены овертаймы. Победу Реалы принесли голы Эндрика (дубль) и Федерико Вальверде.

❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча

Реал обыграл Сельту со счетом 5:2 в овертаймах и вышел в четвертьфинал, соперник будет определен жеребьевкой 20 января.

Кубок Испании. 1/8 финала, 16 января, Мадрид

Реал – Сельта – 5:2 (д.в.)

Голы: Мбаппе, 37, Вини Жуниор, 48, Эндрик, 108, 120, Вальверде, 112 – Бамба, 86, Маркос Алонсо, 90+1

Видео голов и обзор матча

События матча

119’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрик Фелипе (Реал Мадрид).
112’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
108’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрик Фелипе (Реал Мадрид).
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркос Алонсо (Сельта).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Бамба (Сельта).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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