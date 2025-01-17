Реал – Сельта – 5:2 (д.в) Лунину пришлось понервничать. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Испании
Вечером 16 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Сельта.
Команды встретились на арене Сантьяго Бернабеу в Мадриде, и хозяева поля одержали непростую победу.
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Главный тренер Реала Карло Анчелотти поручил место в воротах украинскому голкиперу Андрею Лунину, и он пропустил в матче два гола.
Для Реала забили Килиан Мбаппе и Вини Жуниор. Гости сравняли счет, отыграв два мяча в конце основного времени (2:2).
Были назначены овертаймы. Победу Реалы принесли голы Эндрика (дубль) и Федерико Вальверде.
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Реал обыграл Сельту со счетом 5:2 в овертаймах и вышел в четвертьфинал, соперник будет определен жеребьевкой 20 января.
Кубок Испании. 1/8 финала, 16 января, Мадрид
Реал – Сельта – 5:2 (д.в.)
Голы: Мбаппе, 37, Вини Жуниор, 48, Эндрик, 108, 120, Вальверде, 112 – Бамба, 86, Маркос Алонсо, 90+1
Видео голов и обзор матча
События матча
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