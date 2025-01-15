Испания15 января 2025, 14:05 | Обновлено 15 января 2025, 14:09
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Начал доверять? Анчелотти сделал важное заявление по Лунину
Андрей Лунин сыграет в кубке Испании с «Сельтой»
15 января 2025, 14:05 | Обновлено 15 января 2025, 14:09
1799
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Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конфренцию перед матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «сливочные» сыграют с «Сельтой».
65-летний специалист сделал важное заявление по Андрею Лунину: украинец начнет матч с первых минут. Это будет 7-й матч голкипера в сезоне.
Матч между мадридским «Реалом» и «Сельтой» состоится в четверг, 16 января, в 22:30 по киевскому времени.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» отказался от топового зимнего трансфера.
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Комментарии 2
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Коли новини брати нема звідки, а так хочеться...)) Це нормальна практика ставити кіпера №2 на матчі Кубка. І в попередньому матчі Кубка також стояв Лунін. Тепер перед кожним кубковим матчем будете ці висери постити про важливі рішення Анчелотті, довіру/недовіру...?
да какая разница кого ставить, хоть Касилияса хоть Субисарету, если защиты нет а игроки нападения играют токо на свою статистику
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