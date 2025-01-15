Начал доверять? Анчелотти сделал важное заявление по Лунину

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конфренцию перед матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «сливочные» сыграют с «Сельтой».

65-летний специалист сделал важное заявление по Андрею Лунину: украинец начнет матч с первых минут. Это будет 7-й матч голкипера в сезоне.

Матч между мадридским «Реалом» и «Сельтой» состоится в четверг, 16 января, в 22:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» отказался от топового зимнего трансфера.