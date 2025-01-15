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Испания
15 января 2025, 14:05 | Обновлено 15 января 2025, 14:09
1799
2

Начал доверять? Анчелотти сделал важное заявление по Лунину

Андрей Лунин сыграет в кубке Испании с «Сельтой»

15 января 2025, 14:05 | Обновлено 15 января 2025, 14:09
1799
2
Начал доверять? Анчелотти сделал важное заявление по Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конфренцию перед матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «сливочные» сыграют с «Сельтой».

65-летний специалист сделал важное заявление по Андрею Лунину: украинец начнет матч с первых минут. Это будет 7-й матч голкипера в сезоне.

Матч между мадридским «Реалом» и «Сельтой» состоится в четверг, 16 января, в 22:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» отказался от топового зимнего трансфера.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Андрей Лунин Кубок Испании по футболу Сельта пресс-конференция
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Alehandro
Коли новини брати нема звідки, а так хочеться...)) Це нормальна практика ставити кіпера №2 на матчі Кубка. І в попередньому матчі Кубка також стояв Лунін. Тепер перед кожним кубковим матчем будете ці висери постити про важливі рішення Анчелотті, довіру/недовіру...?
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+4
potemkin78
да какая разница кого ставить, хоть Касилияса хоть Субисарету, если защиты нет а игроки нападения играют токо на свою статистику
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0
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