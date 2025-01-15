Вариантов нет. Реал отказался от желанного зимнего трансфера суперзвезды

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд не перейдет зимой в мадридский «Реал», сообщает Relevo.

По информации источника, 26-летний футболист не станет игроком испанского гранда в январе, трансфер переносится на летнее трансферное окно. Во-первых, английский клуб не желает терять одного из ключевых игроков посреди сезона, во-вторых, сам Трент не считает, что покинуть клуб всей своей жизни в самый важный момент – не лучший вариант.

Вместо Александера-Арнольда на позиции правого защитника будет играть Лукас Васкес, Федерико Вальверде либо Лрену Агуадо.

Ранее сообщалось о то, что легенда «Реала» прокомментировал позорное поражение в финала Суперкубка.