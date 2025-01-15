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Испания
15 января 2025, 13:23 | Обновлено 15 января 2025, 13:48
1590
2

Вариантов нет. Реал отказался от желанного зимнего трансфера суперзвезды

Трента Александера-Арнольда в январе в Мадриде мы не увидим

15 января 2025, 13:23 | Обновлено 15 января 2025, 13:48
1590
2
Вариантов нет. Реал отказался от желанного зимнего трансфера суперзвезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд не перейдет зимой в мадридский «Реал», сообщает Relevo.

По информации источника, 26-летний футболист не станет игроком испанского гранда в январе, трансфер переносится на летнее трансферное окно. Во-первых, английский клуб не желает терять одного из ключевых игроков посреди сезона, во-вторых, сам Трент не считает, что покинуть клуб всей своей жизни в самый важный момент – не лучший вариант.

Вместо Александера-Арнольда на позиции правого защитника будет играть Лукас Васкес, Федерико Вальверде либо Лрену Агуадо.

Ранее сообщалось о то, что легенда «Реала» прокомментировал позорное поражение в финала Суперкубка.

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Реал Мадрид Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Трент Александер-Арнольд
Данііл Киріяка Источник: Relevo
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Gargantua81
только не Васкес...
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Перець
та нах він треба через гру привозить
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-1
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