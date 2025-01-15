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Испания
15 января 2025, 12:56 | Обновлено 15 января 2025, 12:57
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«Это было предупреждением». Легенда Реала – про позор Реала в Суперкубке

Гути не особо удивлен итоговым результатом матча

15 января 2025, 12:56 | Обновлено 15 января 2025, 12:57
400
1
«Это было предупреждением». Легенда Реала – про позор Реала в Суперкубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Гути

Экс-игрок мадридского «Реала» Гути прокомментировал поражение «сливочных» в матче за Суперкубок Испании. В нем мадридский гранд уступил каталонской «Барселоне» со счетом 2:5.

«Это (прим. – поражение в Эль-Классико со счетом 0:4) было предупреждением о том, что все делается не так, как надо, чтобы выиграть титулы»

«В конце концов, это не только «Барселона», то есть «Реал» в этом году столкнулся с хорошими соперниками, но не смог их победить»

«Они (прим. – Реал) не имеют четкого представления. Ни схемы, ни как атаковать, ни как защищаться . Когда у вас есть те большие сомнения, в большинстве игр вы собираетесь выиграть их, потому что в конце вы собираетесь владеть мячом и потому что против меньших соперников они не создадут для вас столько проблем, но те игры, которые важны, где в конце концов вы выигрываете финалы, выигрываете Лиги или выигрываете Лиги чемпионов, здесь вы должны четко понимать, что вы хотите сделать. И если вы не понимаете, то очень трудно, очень трудно выиграть. Вы должны работать больше и лучше».

«То, что сейчас делает Ламин, – это лишь проблески того, что он сможет показать тут, пока не уйдет на пенсию. В конце концов, мы говорили о Месси, и похоже, что он направляется к этому в «Барселоне». Сравниться с Месси? Не знаю, сравниться ли, но быть игроком, который знаменует эпоху в «Барселоне», как это сделал Месси. Из Барселоны вы помните Хави, Иньесту, Пуйоля... но тот, о ком всегда говорите – это Месси. Это будет похоже. Вы будете говорить о Кубарси и 3-4 игрока «Барселоны», но он будет тем, кто ознаменует эпоху будет Ламин Ямал».

Ранее сообщалось о том, что 3 гранда претендуют на полузащитника «Реала».

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Гути Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов Ламин Ямал
Данііл Киріяка Источник: El Chiringuito TV
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Комментарии 1
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potemkin78
а шо такое произошло что они так всё позабыли за пару месяцев и игра развалилась? может кто-то ушёл кто это цементировал и наоборот кто-то пришёл и дорушил то что осталось?
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