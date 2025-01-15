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  4. Три претендента. 80-милионный игрок Реала может покинуть Мадрид
Испания
15 января 2025, 12:16 |
1080
0

Три претендента. 80-милионный игрок Реала может покинуть Мадрид

«ПСЖ», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» следят за Орельеном Тчуамени

15 января 2025, 12:16 |
1080
0
Три претендента. 80-милионный игрок Реала может покинуть Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Французский опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени может покинуть клуб, сообщает Fichajes.

По информации источника, за 24-летним футболистом следят три европейских гранда: «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». В случае с парижским клубом, Луис Энрике хочет видеть трио полузащитников Невеш – Тчуамени – Витинья. В «Ливерпуле» Орельен должен стать конкурентом Гравенберха, а в составе «горожан» – заменой Родри.

Орельен Тчуамени перешел из «Монако» в мадридский «Реал» летом 2022 года за 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на трансфер вингера «Манчестер Сити».

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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