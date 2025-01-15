Три претендента. 80-милионный игрок Реала может покинуть Мадрид

Французский опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени может покинуть клуб, сообщает Fichajes.

По информации источника, за 24-летним футболистом следят три европейских гранда: «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». В случае с парижским клубом, Луис Энрике хочет видеть трио полузащитников Невеш – Тчуамени – Витинья. В «Ливерпуле» Орельен должен стать конкурентом Гравенберха, а в составе «горожан» – заменой Родри.

Орельен Тчуамени перешел из «Монако» в мадридский «Реал» летом 2022 года за 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на трансфер вингера «Манчестер Сити».