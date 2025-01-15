Он играл с Цыганковым. Реал нацелился на переход звездного игрока Ман Сити

Бразильский вингер «Манчестер Сити» Савио привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 20-летний футболист, который очень ярко выступает в последнее время, несмотря на проблемы с адаптацией в первые недели игры в Англии, рассматривается руководством мадридского клуба и как краткосрочное усиление линии атаки, так и апгрейд в долгосрочной перспективе, хоть линия атаки и не настолько требует усиления.

За 27 матчей на клубном уровне Савио забил 1 раз и отдал 8 ассистов. Савио является лучшим ассистентом «горожан» в сезоне.

Виктор Цыганков играл вместе с бразильцем в «Жироне» в сезоне 2023/24.

Ранее сообщалось о том, что Перес не хочет видеть в команде трех игроков после провала в Классико.