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Испания
15 января 2025, 10:42 | Обновлено 15 января 2025, 10:44
714
0

Он играл с Цыганковым. Реал нацелился на переход звездного игрока Ман Сити

Савио привлекает внимание испанского гранда

15 января 2025, 10:42 | Обновлено 15 января 2025, 10:44
714
0
Он играл с Цыганковым. Реал нацелился на переход звездного игрока Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Савио Морейра

Бразильский вингер «Манчестер Сити» Савио привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 20-летний футболист, который очень ярко выступает в последнее время, несмотря на проблемы с адаптацией в первые недели игры в Англии, рассматривается руководством мадридского клуба и как краткосрочное усиление линии атаки, так и апгрейд в долгосрочной перспективе, хоть линия атаки и не настолько требует усиления.

За 27 матчей на клубном уровне Савио забил 1 раз и отдал 8 ассистов. Савио является лучшим ассистентом «горожан» в сезоне.

Виктор Цыганков играл вместе с бразильцем в «Жироне» в сезоне 2023/24.

Ранее сообщалось о том, что Перес не хочет видеть в команде трех игроков после провала в Классико.

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Савио Морейра трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Манчестер Сити Реал Мадрид Жирона Виктор Цыганков
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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