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  4. Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
Испания
15 января 2025, 04:44 |
623
0

Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков

Мадридцы проиграли в Суперкубке Испании «Барселоне» со счетом 2:5

15 января 2025, 04:44 |
623
0
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

В воскресенье, 12 января, прошел финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились «Реал» и «Барселона». Мадридский клуб потерпел разгромное поражение со счетом 2:5.

По информации испанских СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес выделил трех футболистов, которые, по его мнению, провалили этот матч. Речь идет о Лукасе Васкесе, Орельене Тчуамени и Ферлане Менди. Флорентино полностью разочаровался в этих игроках, они являются первыми в списке футболистов, которые должны покинуть клуб.

Ранее «Реал» принял резонансное решение после позора против «Барселоны».

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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