Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков

В воскресенье, 12 января, прошел финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились «Реал» и «Барселона». Мадридский клуб потерпел разгромное поражение со счетом 2:5.

По информации испанских СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес выделил трех футболистов, которые, по его мнению, провалили этот матч. Речь идет о Лукасе Васкесе, Орельене Тчуамени и Ферлане Менди. Флорентино полностью разочаровался в этих игроках, они являются первыми в списке футболистов, которые должны покинуть клуб.

Ранее «Реал» принял резонансное решение после позора против «Барселоны».