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Суперкубок Испании
Реал Мадрид
12.01.2025 21:00 – FT 2 : 5
Барселона
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Испания
12 января 2025, 23:07 | Обновлено 13 января 2025, 00:07
2888
38

Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка

Мадридская команда вновь разгромно уступила принципиальному сопернику и проиграла трофей

12 января 2025, 23:07 | Обновлено 13 января 2025, 00:07
2888
38
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Getty Images/Global Images Ukraine

Первое Эль Классико сезона состоялось в октябре, тогда «Барселона» одолела принципиального соперника со счетом 4:0. Поэтому «Реал», одолев в полуфинале Суперкубка «Мальорку», получал прекрасный шанс отомстить в финале, ведь «блаугранас» тоже выиграли свой полуфинал.

Но матч начался с атак «Барселоны». Ямал и Рафинья поочередно проверили Тибо Куртуа, и тот не подвел «Реал», вытащив тяжелые мячи. Как выяснилось, это были едва ли не последние сейвы бельгийца в матче.

Однако ничего не предвещало беды «сливочным». Они открыли счет – Мбаппе наконец-то продемонстрировал, чего от него ждут, после сольного прохода выбежав на Щесны и уверенно его переиграв.

Getty Images/Global Images Ukraine

Правда, в «Барселоне» нашелся футболист, тоже зумевший ответить результативным проходом. Речь о Ямале, который в середине тайма сравнял счет. Защита мадридцев и раньше не поражала, поэтому были основания ожидать еще голов в матче.

И они посыпались, как из рога изобилия. Причем в одни ворота. Если бы в этом матче играл Андрей Лунин, его буквально уничтожили бы за такое количество пропущенных. И Бог с тем пенальти, которое привез Камавинга, а реализовал Левандовски (нужно было вмешательство ВАР), но бельгиец не выручил ни после удара головой Рафиньи, ни после удара Бальде. Справедливости ради стоит вспомнить, что защита «Реала» выглядела ужасно, но ведь это не Лунина окрестили «лучшим вратарем современности», мог бы Тибо и спасти несколько раз. Но нет.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» на второй тайм мог выйти вообще в меньшинстве, но арбитр откровенно простил Камавингу и не дал тому вторую желтую карточку. Зато в меньшинстве осталась «Барселона» – пусть сначала Рафинья оформил дубль после старта второй половины, но на 56 минуте Щесны получил удаление за фол последней надежды. Поляк выбежал встречать Мбаппе за пределы штрафной и задел француза, когда тот его обыграл. ВАР подтвердил, что кипера надо было удалять, поэтому место в воротах занял Пенья, из-за которого и Гави закончил игру досрочно.

Как показали следующие события, мог Щесны и не фолить – Родриго из заработанного Мбаппе штрафного вогнал мяч в правую девятку. Оставались бы команды в равных составах, наверное, пятью голами «Реал» не обошелся бы.

«Сливочные» попробовали в большинстве что-то сделать, но подопеч

Getty Images/Global Images Ukraine

ные Флика грамотно засушили игру, не дали счету измениться и выиграли свой пятнадцатый Суперкубок Испании.

А слухи об отставке Анчелотти в конце сезона становятся все более реальными. Как и о трансфере Забарного – при существующей катастрофе в центре защиты Илья «сливочным» точно не помешал бы.

Суперкубок Испании. Финал

«Реал» – «Барселона» – 2:5

Голы: Мбаппе, 5, Родриго, 60 – Ямал, 22, Левандовски, 36, пен, Рафинья, 39, 48, Бальде, 45+9

Предупреждения: Камавинга, 35, Рюдигер, 53 , Винисиус, 53, Р. Асенсио, 77 – Мартинес (45+8, на скамейке запасных), Левандовски, 77, Араухо, 87, Рафинья, 89 (на скамейке запасных)

Удаление: Щесны, 56 (фол последней надежды )

«Реал»: Куртуа – Васкес (Р. Асенсио, 52), Тчуамени (Модрич, 64), Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 76) – Вальверде, Беллингем, Камавинга (Себальос, 46) – Родриго, Мбаппе, Винисиус (Браим Диас, 76)

«Барселона»: Щесны – Кунде, Мартинес (Араухо, 28), Кубарси, Бальде – Педри (Ольмо, 59), Касадо, Гави (Пенья, 59) – Ямал, Левандовски, Рафинья (Феррен Торрес, 79)

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Стадион: «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
57’
Войцех Щесны (Барселона) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
45’ +10
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Бальде (Барселона).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Барселона).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 38
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Viktor Shuper
виніс тіла) приємний, але неочікуваний. і добре що у Реалу стояв Куртуа, а не Лунін, інакше б знову були ті дибільні розмови непотрібні.
Реал в захисті просто прохідний двір, в атаці, не зважаючи на топових футболістів, теж імпотенти. за 43 хв у більшості не змогли забити жодного голу Барсі
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+11
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Prozorlivecc
Тот самый момент когда Лунин рад что не играл 
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+8
GloryUkraine
Головна завтрашня новина -Луніна залишають, Куртуа продають.😂
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+7
Markus Bob
Ну хоть сегодня Лунин не будет виноват в обсерании Реала?
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+7
zhyr
А чого Реал не бойкотує нагородження? Вінісіус знову ж другий)))
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+6
Лига
Ожидал борьбу до последних секунд в этом матче и большого ждал от троицы Беллингем, Винисиус, Мбаппе
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Дыряво с пердя🤣
Барселона
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+2
Дыряво с пердя🤣
Реалу сливки на лицо
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+2
Harun Bakircioğlu
 Флик Анчелотти 9:2
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+2
serhiy
Куртуа - сила,спорт-могила ). Показали королям їх місце. Баварія - молодці !!! 
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+2
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Leon Killer
Чуамени лев матчу
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+1
Gargantua81
приглашаются те, кто говорили о страшно сильном центре обороны у Реала, где у Забарного никаких шансов.
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0
Viktor Shuper
ще шкода що червона в матчі, якби не видалення, то впевнений що Барса ще б парочку точно забила б
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0
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Перець
Мені здається Реал ще до матчу психологічно перегорів, а захист це щось
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0
NATS
Страшно представить счет,, если бы судья не закрывал глаза на фолы Реала, а особенно на вторые желтые карточки, которые он был обязан показать, но не показал. В первом тайме с красной Камавинга, а во втором Винисиус и Рюдигер.
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-1
BVE
РЕАЛ _ ПАРАША
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-2
BVE
А, про  бітрошулера забув. Ну й срань же цей біль мачадо, ні?...
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-2
BVE
Дали звізданутим під самі мейдебейцели. Противнюча командочка самозакоханих ідіотів. А де там претендент на Золотий мяч? Вініс чи як його там? Ну той шандарахнутий блондін...
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-2
Maxcrimea10
Без пiдсужування десь на 7-1 награли
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-2
007_Quantum19_007
Час прийшов. Початок погромів один одниму Реал та Барса поклали.)
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-3
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