Первое Эль Классико сезона состоялось в октябре, тогда «Барселона» одолела принципиального соперника со счетом 4:0. Поэтому «Реал», одолев в полуфинале Суперкубка «Мальорку», получал прекрасный шанс отомстить в финале, ведь «блаугранас» тоже выиграли свой полуфинал.

Но матч начался с атак «Барселоны». Ямал и Рафинья поочередно проверили Тибо Куртуа, и тот не подвел «Реал», вытащив тяжелые мячи. Как выяснилось, это были едва ли не последние сейвы бельгийца в матче.

Однако ничего не предвещало беды «сливочным». Они открыли счет – Мбаппе наконец-то продемонстрировал, чего от него ждут, после сольного прохода выбежав на Щесны и уверенно его переиграв.

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Правда, в «Барселоне» нашелся футболист, тоже зумевший ответить результативным проходом. Речь о Ямале, который в середине тайма сравнял счет. Защита мадридцев и раньше не поражала, поэтому были основания ожидать еще голов в матче.

И они посыпались, как из рога изобилия. Причем в одни ворота. Если бы в этом матче играл Андрей Лунин, его буквально уничтожили бы за такое количество пропущенных. И Бог с тем пенальти, которое привез Камавинга, а реализовал Левандовски (нужно было вмешательство ВАР), но бельгиец не выручил ни после удара головой Рафиньи, ни после удара Бальде. Справедливости ради стоит вспомнить, что защита «Реала» выглядела ужасно, но ведь это не Лунина окрестили «лучшим вратарем современности», мог бы Тибо и спасти несколько раз. Но нет.

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«Реал» на второй тайм мог выйти вообще в меньшинстве, но арбитр откровенно простил Камавингу и не дал тому вторую желтую карточку. Зато в меньшинстве осталась «Барселона» – пусть сначала Рафинья оформил дубль после старта второй половины, но на 56 минуте Щесны получил удаление за фол последней надежды. Поляк выбежал встречать Мбаппе за пределы штрафной и задел француза, когда тот его обыграл. ВАР подтвердил, что кипера надо было удалять, поэтому место в воротах занял Пенья, из-за которого и Гави закончил игру досрочно.

Как показали следующие события, мог Щесны и не фолить – Родриго из заработанного Мбаппе штрафного вогнал мяч в правую девятку. Оставались бы команды в равных составах, наверное, пятью голами «Реал» не обошелся бы.

«Сливочные» попробовали в большинстве что-то сделать, но подопеч

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ные Флика грамотно засушили игру, не дали счету измениться и выиграли свой пятнадцатый Суперкубок Испании.

А слухи об отставке Анчелотти в конце сезона становятся все более реальными. Как и о трансфере Забарного – при существующей катастрофе в центре защиты Илья «сливочным» точно не помешал бы.

Суперкубок Испании. Финал

«Реал» – «Барселона» – 2:5

Голы: Мбаппе, 5, Родриго, 60 – Ямал, 22, Левандовски, 36, пен, Рафинья, 39, 48, Бальде, 45+9

Предупреждения: Камавинга, 35, Рюдигер, 53 , Винисиус, 53, Р. Асенсио, 77 – Мартинес (45+8, на скамейке запасных), Левандовски, 77, Араухо, 87, Рафинья, 89 (на скамейке запасных)

Удаление: Щесны, 56 (фол последней надежды )

«Реал»: Куртуа – Васкес (Р. Асенсио, 52), Тчуамени (Модрич, 64), Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 76) – Вальверде, Беллингем, Камавинга (Себальос, 46) – Родриго, Мбаппе, Винисиус (Браим Диас, 76)

«Барселона»: Щесны – Кунде, Мартинес (Араухо, 28), Кубарси, Бальде – Педри (Ольмо, 59), Касадо, Гави (Пенья, 59) – Ямал, Левандовски, Рафинья (Феррен Торрес, 79)

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Стадион: «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА