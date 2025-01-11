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Суперкубок Испании
Реал Мадрид
12.01.2025 21:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 января 2025, 22:35 | Обновлено 11 января 2025, 22:36
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0

Реал – Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Суперкубка Испании

11 января 2025, 22:35 | Обновлено 11 января 2025, 22:36
150
0
Реал – Барселона. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 января, состоится финал Суперкубка Испании, в котором встретятся «Реал» и «Барселона». Матч пройдет на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Саудовской Аравии, игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

В полуфинале Суперкубка Испании каталонцы одолели «Атлетик» (2:0), а «галактикос» разобрались с «Мальоркой» (3:0). Испанские гранды уже встречались в текущем сезоне: тот матч завершился фиаско «Реала», который проиграл «блаугранас» со счетом 0:4. Но именно команда Карло Анчелотти возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая занимающую третье место «Барселону» на пять очков. «Галактикос» имеют в своем активе 13 выигранных Суперкубков, а каталонцы 14 раз брали почетный трофей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» - «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
12 января 2025 -
21:00
Барселона
Ничья (основное время) 3.80 Сделать ставку
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Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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