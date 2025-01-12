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Суперкубок Испании
Реал Мадрид
12.01.2025 21:00 - : -
Барселона
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Испания
12 января 2025, 03:35 | Обновлено 12 января 2025, 03:38
94
0

Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании

Поединок состоится 12 января в 21:00 по Киеву

12 января 2025, 03:35 | Обновлено 12 января 2025, 03:38
94
0
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Ханс-Дитер Флик

12 января на «Король Абдалла Спортс Сити» (Джидда) пройдет матч финала Суперкубка Испании, в котором Реал (Мадрид) встретится с Барселоной. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда в прошлом году собрала внушительный перечень наград. Началось все, кстати, с победы в Суперкубке Испании-2024. За этим последовали куда более значительные успехи, в Примере и Лиге чемпионов. А уже в новом сезоне прибавились Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Да и в новом цикле Примеры на данный момент лидируют именно галактикос. Но не зря говорили осенью о возможной отставке Анчелотти, неудач тоже хватает. Особняком стоит 0:4 дома с Барселоной, и только провальный отрезок последней в ноябре-декабре позволил сместить врага с вершины. Правда, вопросы до сих пор остаются. И Валенсию в перенесенном поединке Примеры, и Мальорку в полуфинале Суперкубка, дожимали в концовках поединков. А Винисиус Жуниор больше проявлял свой скандальный характер, чем талант, и в итоге начал 2025-й с красной.

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Барселона

Клуб в 2023-м году завоевал наконец-то титулы. Но прошлая темпорада сложилась неудачно. Разве что в Лиге чемпионов, впервые за три розыгрыша, вышли в плей-офф - но и там в итоге был шокирующий вылет от ПСЖ. Так что отставка Хави напрашивалась. Тем более что Флик сразу показал разницу: при тех же футболистах, получив только одного новичка, Ольмо, он прекрасно стартовал. После 4:0 в Мадриде мало кто сомневался в итогах сезона - но потом, за ноябрь-декабрь выиграв в Ла Лиге только однажды в 7 турах при 4-х поражениях, сине-гранатовые из уверенного лидера превратились в догоняющих. Тем важнее добиться успеха сейчас. И как минимум Атлетик в полуфинале они обыграли солидно, 2:0.

Статистика личных встреч

До упомянутых 4:0 каталонцы проиграли все 4 последних официальных Эль Класико с врагом из столицы.

Прогноз

Букмекерские конторы немного больше верят в галактикос. Но те даже с Валенсией имели проблемы, рискнем поставить на номинальных гостей с форой 0 (коэффициент - 1,99).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
12 января 2025 -
21:00
Барселона
Фора Барселоны 0 1.99 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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