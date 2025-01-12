Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Суперкубок Испании
Реал Мадрид
12.01.2025 21:00 – FT 2 : 5
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 января 2025, 23:57 | Обновлено 13 января 2025, 00:02
9819
10

Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча за Суперкубок Испании

12 января 2025, 23:57 | Обновлено 13 января 2025, 00:02
9819
10
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

12 января в 21:00 прошел финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречались «Реал» и «Барселона».

Команды играли в Саудовской Аравии в городе Джидда на стадионе King Abdullah Sports City.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 5-й минуте Килиан Мбаппе забил быстрый гол за Реал в игре против Барселоны (1:0).

На 22-й минуте Ламин Ямал сольным проходом сравнял счет для Барселоны (1:1).

На 36-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти и вывел Барселону вперед (2:1).

На 39-й минуте Рафинья Диас ударом головой увеличил преимущество Барселоны (3:1).

На 45+10-й минуте Алекс Бальде забил гол в раздевалку и довел перевес Барселоны до трех мячей (4:1).

На 48-й минуте Рафинья Диас оформил дубль, продолжив шоу Барселоны (5:1).

На 56-й минуте голкипер Барселоны Войцех Щенсны был удален из поля за фол против Килиана Мбаппе. Нарушение было за пределами штрафной площадки. Родриго со штрафного на 60-й минуте отыграл один гол для Реала (2:5).

❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча

Барселона выиграла Суперкубок Испании в 15-й раз, мадридский Реал имеет 13 таких трофеев.

Суперкубок Испании. Финал

Джидда (Саудовская Аравия), 12 января

Реал Мадрид – Барселона – 2:5

Голы: Мбаппе, 5, Родриго, 60 – Ямал, 22, Левандовски, 36, Рафинья, 39, 48, Бальде, 45+10

Удаление: Щенсны, 56 (Барселона)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 5 мин

ГОЛ! 1:1. Ламин Ямал, 22 мин

ГОЛ! 1:2. Роберт Левандовски, 36 мин (пен)

ГОЛ! 1:3. Рафинья Диас, 39 мин

ГОЛ! 1:4. Алекс Бальде, 45+10 мин

ГОЛ! 1:5. Рафинья Диас, 48 мин

ГОЛ! 2:5. Родриго, 60 мин

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
57’
Войцех Щесны (Барселона) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
45’ +10
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Бальде (Барселона).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Барселона).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
По теме:
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ключевой момент матча Реал – Барселона
ВИДЕО. Реакция легенд Реала и Барселоны на финал Суперкубка Испании
Барселона выиграла Суперкубок в 15-й раз. Сколько таких трофеев у Реала?
Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор Килиан Мбаппе Рафинья Диас Ламин Ямал Роберт Левандовски Алекс Бальде Родриго Гоес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
Хоккей | 12 января 2025, 14:31 16
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей

Вторая победа украинцев на турнире

Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
Футбол | 12 января 2025, 10:52 0
Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром

Португальский форвард хочет видеть усиление команды

Дубль Буяльского. Динамо в Турции обыграло румынский ФКСБ
Футбол | 12.01.2025, 17:54
Дубль Буяльского. Динамо в Турции обыграло румынский ФКСБ
Дубль Буяльского. Динамо в Турции обыграло румынский ФКСБ
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Футбол | 12.01.2025, 12:01
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
ФОТО. Эмоции и празднование Довбика после гола на 90+8-й минуте
Футбол | 12.01.2025, 21:59
ФОТО. Эмоции и празднование Довбика после гола на 90+8-й минуте
ФОТО. Эмоции и празднование Довбика после гола на 90+8-й минуте
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy
Куртуа -найкращий по глотанню ! ))) А старого маразматіка круто попустили ) Можуть тепер сміло його виганяти ).  Удачі ,папа Карло ).
Ответить
+1
Показать Скрыть 8 ответов
007_Quantum19_007
Давнесенько вже Реал та Барса не влаштовували один одному погромів. Певно, час прийшов.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
11.01.2025, 14:10 89
Футбол
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 40
Футбол
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
11.01.2025, 09:36
Футбол
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
11.01.2025, 18:45
Бокс
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
11.01.2025, 01:10 1
Футбол
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
12.01.2025, 01:15
Бокс
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
11.01.2025, 13:32 3
Футбол
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
11.01.2025, 18:17 26
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем