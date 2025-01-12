12 января в 21:00 прошел финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречались «Реал» и «Барселона».

Команды играли в Саудовской Аравии в городе Джидда на стадионе King Abdullah Sports City.

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На 5-й минуте Килиан Мбаппе забил быстрый гол за Реал в игре против Барселоны (1:0).

На 22-й минуте Ламин Ямал сольным проходом сравнял счет для Барселоны (1:1).

На 36-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти и вывел Барселону вперед (2:1).

На 39-й минуте Рафинья Диас ударом головой увеличил преимущество Барселоны (3:1).

На 45+10-й минуте Алекс Бальде забил гол в раздевалку и довел перевес Барселоны до трех мячей (4:1).

На 48-й минуте Рафинья Диас оформил дубль, продолжив шоу Барселоны (5:1).

На 56-й минуте голкипер Барселоны Войцех Щенсны был удален из поля за фол против Килиана Мбаппе. Нарушение было за пределами штрафной площадки. Родриго со штрафного на 60-й минуте отыграл один гол для Реала (2:5).

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Барселона выиграла Суперкубок Испании в 15-й раз, мадридский Реал имеет 13 таких трофеев.

Суперкубок Испании. Финал

Джидда (Саудовская Аравия), 12 января

Реал Мадрид – Барселона – 2:5

Голы: Мбаппе, 5, Родриго, 60 – Ямал, 22, Левандовски, 36, Рафинья, 39, 48, Бальде, 45+10

Удаление: Щенсны, 56 (Барселона)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 5 мин

ГОЛ! 1:1. Ламин Ямал, 22 мин

ГОЛ! 1:2. Роберт Левандовски, 36 мин (пен)

ГОЛ! 1:3. Рафинья Диас, 39 мин

ГОЛ! 1:4. Алекс Бальде, 45+10 мин

ГОЛ! 1:5. Рафинья Диас, 48 мин

ГОЛ! 2:5. Родриго, 60 мин