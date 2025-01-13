Реал принял резонансное решение после позора против Барселоны

Мадридский «Реал» не планирует делать никаких подписаний в зимнее трансферное окно, несмотря на позорное поражение в финале Суперкубка Испании против каталонской «Барселоны» (2:5). Об этом сообщает журналист авторитетного издания The Athletic Марио Кортегана.

Также, по информации источника, королевский клуб пока не ставит под сомнение работу главного тренера команды Карло Анчелотти.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка в 19 матчах. В Лиге чемпионов клуб идет 20-м, набрав 9 зачетных баллов в 6 поединках.