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  4. Реал принял резонансное решение после позора против Барселоны
Испания
13 января 2025, 17:32 | Обновлено 13 января 2025, 17:35
2316
4

Реал принял резонансное решение после позора против Барселоны

Мадридский клуб все еще не планирует усиливаться зимой

13 января 2025, 17:32 | Обновлено 13 января 2025, 17:35
2316
4
Реал принял резонансное решение после позора против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» не планирует делать никаких подписаний в зимнее трансферное окно, несмотря на позорное поражение в финале Суперкубка Испании против каталонской «Барселоны» (2:5). Об этом сообщает журналист авторитетного издания The Athletic Марио Кортегана.

Также, по информации источника, королевский клуб пока не ставит под сомнение работу главного тренера команды Карло Анчелотти.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка в 19 матчах. В Лиге чемпионов клуб идет 20-м, набрав 9 зачетных баллов в 6 поединках.

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Барселона трансферы Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу трансферы Ла Лиги Карло Анчелотти
Дмитро Вус Источник: The Athletic
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Комментарии 4
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zzg77
Страшне резонансне рішення - ніякого рішення!
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Lulinnha
Надо было поступить маразматику Пересу как Козловский с Рухом....
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0
adidas777
спирт уа ви бухаєте?  У чому сенс вашого чергового висеру ні про що?
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0
Обсервер Влад
А де "резонансне" рішення? Судячи по змісту написаного, рішення Реала навпаки протилежне резонансному, тобто взагалі ніякого рішення по суті не було. Клікбейт такий клікбейт
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0
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