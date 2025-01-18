Украинец забил гол на второй день после присоединения к новой команде

17 января состоялся матч второго тура второй стадии чемпионата Мальты, в котором сыграли «Слима» и «Наксар». Хозяева не заметили сопротивления и победили с разгромным счетом 4:0.

Второй гол на свой счет записал украинский нападающий Максим Прядун, который присоединился к новом команде всего за день до матча. На 50-й минуте поединка футболист увеличил преимущество «Слимы».

В чемпионате Мальты стартовала вторая стадия – в первом туре «Слима» проиграла с минимальным счетом «Заббару» (0:1). После победы во втором туре команде с украинцем в составе удалось подняться на четвертое место.

Чемпионат Мальты, 2-й тур второй стадии. 17 января

Слима – Наксар – 4:0

Голы: Плут, 31, Прядун, 50, Френдо, 65, Бирмен, 78