ВИДЕО. Участник разгрома. Экс-форвард ЛНЗ забил в экзотической лиге

29-летний украинский форвард Максим Прядун забил за клуб «Пномпень Краун» в матче чемпионской группы 29-го тура дивизиона Камбоджи.

Прядун внес вклад в домашний разгром «НагаВорлд», забив третий мяч в матче – 3:0.

За тур до завершения чемпионата «Пномпень Краун» занимает третье место в таблице (53 очка) и сохраняет шансы на вторую позицию, уступая «Ангкор Тайгер» лишь по дополнительным показателям.

Чемпионат Камбоджи. 29-й тур, 10 мая

Чемпионская группа

«Пномпень Краун» – «НагаВорлд» – 3:0

Голы: Даер, 35 (пен.), Йем, 47, Прядун, 68

