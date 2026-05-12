ВИДЕО. Участник разгрома. Экс-форвард ЛНЗ забил в экзотической лиге
Максим Прядун поставил точку в домашнем матче «Пномпень Краун»
29-летний украинский форвард Максим Прядун забил за клуб «Пномпень Краун» в матче чемпионской группы 29-го тура дивизиона Камбоджи.
Прядун внес вклад в домашний разгром «НагаВорлд», забив третий мяч в матче – 3:0.
За тур до завершения чемпионата «Пномпень Краун» занимает третье место в таблице (53 очка) и сохраняет шансы на вторую позицию, уступая «Ангкор Тайгер» лишь по дополнительным показателям.
Чемпионат Камбоджи. 29-й тур, 10 мая
Чемпионская группа
«Пномпень Краун» – «НагаВорлд» – 3:0
Голы: Даер, 35 (пен.), Йем, 47, Прядун, 68
Видео голов и обзор матча:
