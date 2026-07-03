ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий ЛНЗ продолжит карьеру в новом чемпионате
Максим Прядун перебрался из Камбоджи в Кыргызстан
29-летний украинский нападающий Максим Прядун попробует свои силы в новом для себя чемпионате.
Игрок покинул «Пномпень Краун» из Камбоджи и перебрался в клуб «Барс» Каракол из Кыргызстана.
По информации портала Transfermarkt, контракт Максима с новым клубом рассчитан до конца 2026 года.
Начиная с лета 2025-го Прядун отыграл в составе «Пномпень Краун» 33 матча. На счету украинца 11 голов и 6 ассистов.
Кыргызстан – четветая иностранная страна в истории футболиста. Ранее Максим защищал цвета ереванского «Локомотива» из Армении и «Слима Уондерерс» из Мальты.
На территории Украины Максим выступал за множество клубов: «Николаев», «Арсенал» Киев, «Олимпик», «Металлист 1925», ЛНЗ, «Металлист», «Звезда».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арда – о Месси и Роналду
Дубль Глюта принес украинцам победу и выход в плей-офф чемпионата Европы