ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий ЛНЗ продолжит карьеру в новом чемпионате

29-летний украинский нападающий Максим Прядун попробует свои силы в новом для себя чемпионате.

Игрок покинул «Пномпень Краун» из Камбоджи и перебрался в клуб «Барс» Каракол из Кыргызстана.

По информации портала Transfermarkt, контракт Максима с новым клубом рассчитан до конца 2026 года.

Начиная с лета 2025-го Прядун отыграл в составе «Пномпень Краун» 33 матча. На счету украинца 11 голов и 6 ассистов.

Кыргызстан – четветая иностранная страна в истории футболиста. Ранее Максим защищал цвета ереванского «Локомотива» из Армении и «Слима Уондерерс» из Мальты.

На территории Украины Максим выступал за множество клубов: «Николаев», «Арсенал» Киев, «Олимпик», «Металлист 1925», ЛНЗ, «Металлист», «Звезда».