Фабрицио Романо подтвердил. Нереализованный суперталант станет игроком Комо

Английский экс-полузащитник «Тоттенхэма» и «Эвертона» Деле Алли станет игроком «Комо», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, команда Сеска Фабрегаса и Алли согласовали условия контракта. Планируется, что соглашение будет подписано завтра, 19 января. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года и будет иметь опцию продления еще на сезон.

На данный момент 28-летний хавбек находится без клуба. Предыдущей командой англичанина был «Эвертон». Играя за «Тоттенхэм» с 2015 по 2022 годы, Алли считался одним, из самых талантливых игроков сборной Англии.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего хавбека в 3.5 миллионов евро. За свою карьеру Алли провел на клубном уровне 385 матчей, в которых забил 94 гола и отдал 72 голевые передачи.

Ранее наставник «Комо» Сеск Фабрегас высказался об Алли.

