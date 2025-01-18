Фабрицио Романо подтвердил. Нереализованный суперталант станет игроком Комо
Деле Алли продолжит карьеру в Серии А
Английский экс-полузащитник «Тоттенхэма» и «Эвертона» Деле Алли станет игроком «Комо», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, команда Сеска Фабрегаса и Алли согласовали условия контракта. Планируется, что соглашение будет подписано завтра, 19 января. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года и будет иметь опцию продления еще на сезон.
На данный момент 28-летний хавбек находится без клуба. Предыдущей командой англичанина был «Эвертон». Играя за «Тоттенхэм» с 2015 по 2022 годы, Алли считался одним, из самых талантливых игроков сборной Англии.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего хавбека в 3.5 миллионов евро. За свою карьеру Алли провел на клубном уровне 385 матчей, в которых забил 94 гола и отдал 72 голевые передачи.
Ранее наставник «Комо» Сеск Фабрегас высказался об Алли.
🚨🔵 EXCLUSIVE: Como agree deal to sign Dele Alli with immediate effect! 🏴— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2025
Understand Dele signs tomorrow on a contract valid until June 2026 plus option for further season go activated based on appearances or availability.
He’ll play in Serie A under Cesc Fabregas as coach. pic.twitter.com/gzIQAW02DX
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