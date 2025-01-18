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  4. Фабрицио Романо подтвердил. Нереализованный суперталант станет игроком Комо
Италия
18 января 2025, 16:48 |
750
0

Фабрицио Романо подтвердил. Нереализованный суперталант станет игроком Комо

Деле Алли продолжит карьеру в Серии А

18 января 2025, 16:48 |
750
0
Фабрицио Романо подтвердил. Нереализованный суперталант станет игроком Комо
Getty Images/Global Images Ukraine. Деле Алли

Английский экс-полузащитник «Тоттенхэма» и «Эвертона» Деле Алли станет игроком «Комо», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, команда Сеска Фабрегаса и Алли согласовали условия контракта. Планируется, что соглашение будет подписано завтра, 19 января. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года и будет иметь опцию продления еще на сезон.

На данный момент 28-летний хавбек находится без клуба. Предыдущей командой англичанина был «Эвертон». Играя за «Тоттенхэм» с 2015 по 2022 годы, Алли считался одним, из самых талантливых игроков сборной Англии.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего хавбека в 3.5 миллионов евро. За свою карьеру Алли провел на клубном уровне 385 матчей, в которых забил 94 гола и отдал 72 голевые передачи.

Ранее наставник «Комо» Сеск Фабрегас высказался об Алли.

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Фабрицио Романо Деле Алли Комо Тоттенхэм Эвертон трансферы трансферы Серии A
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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