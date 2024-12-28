Англия28 декабря 2024, 22:46 |
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«Чувствует себя хорошо». Чемпион мира и Европы – про Деле Алли
Сеск Фабрегас рассказал о тренировках Деле Алли с «Комо»
28 декабря 2024, 22:46 |
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Чемпиона мира и Европы и коуч «Комо» Сеск Фабрегас рассказал о тренировках Деле Алли вместе с итальянским клубом:
«Сейчас он тренируется с нами, Деле чувствует себя хорошо. Он замечательный игрок. Если мы сможем ему помочь, мы будем более чем счастливы. На данный момент он только тренируется с нами...».
С 1 июля 2024 года Деле Алли является свободным агентом. Последним клубом игрока был «Эвертон».
Ранее сообщалось о том, что Деле Алли может стать игроком французского «Лилля».
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