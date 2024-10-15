Бывший финалист Лиги Чемпионов может оказаться во французском Лилле
Деле Алли намерен продолжить свою карьеру в Лиге 1
28-летний английский полузащитник Деле Алли, который сейчас является свободным агентом, может продолжить свою карьеру во французском чемпионате. Им интересуется французский Лилль.
Для игрока это хорошая возможность реанимировать карьеру и побороться за место в стартовом составе сборной Англии, с которой он намерен выступить на чемпионате мира 2026 года.
Ранее футболист выступал за английский Тоттенхэм, в составе которого играл в финале Лиги Чемпионов, но, к сожалению, ему не удалось поднять европейский кубок над головой из-за поражения от Ливерпуля.
Сейчас, хотя игрок является свободным агентом, он участвует в тренировках своего прошлого клуба – Эвертона.
На данный момент Лилль занимает 5-е место в чемпионате Франции и 18-е место в групповом этапе Лиги Чемпионов после двух сыгранных туров по новому формату турнира.
Ранее Никола Скира сообщал, что представители итальянского Дженоа сделали запрос информации об Алли.
Дмитрий БАНАР
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