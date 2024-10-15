Бывший финалист Лиги Чемпионов может оказаться во французском Лилле

28-летний английский полузащитник Деле Алли, который сейчас является свободным агентом, может продолжить свою карьеру во французском чемпионате. Им интересуется французский Лилль.

Для игрока это хорошая возможность реанимировать карьеру и побороться за место в стартовом составе сборной Англии, с которой он намерен выступить на чемпионате мира 2026 года.

Ранее футболист выступал за английский Тоттенхэм, в составе которого играл в финале Лиги Чемпионов, но, к сожалению, ему не удалось поднять европейский кубок над головой из-за поражения от Ливерпуля.



Сейчас, хотя игрок является свободным агентом, он участвует в тренировках своего прошлого клуба – Эвертона.

На данный момент Лилль занимает 5-е место в чемпионате Франции и 18-е место в групповом этапе Лиги Чемпионов после двух сыгранных туров по новому формату турнира.

Ранее Никола Скира сообщал, что представители итальянского Дженоа сделали запрос информации об Алли.

Дмитрий БАНАР