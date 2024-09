Назван клуб, который хочет подписать Деле Алли. Он заменит украинца?

Итальянский «Дженоа» интересуется английским полузащитником Деле Алли, сообщает известный журналист Николо Скира.

По информации источника, представители клуба Серии А сделали запрос информации о 28-летнем футболисте.

Последним клубом Деле Алли был «Эвертон», который он покинул на правах свободного агента в конце сезона 2023/24.

Последний раз Деле Алли выходил на футбольное поле в официальном матче еще в феврале 2023 года. Это было во время кампании 2022/23 и тогда англичанин на правах аренды выступал за «Бешикташ» (15 матчей, 3 гола). После этого игрок больше года лечился от травм.

В «Дженоа» Деле Алли может стать заменой для украинского хавбека Руслана Малиновского, который недавно получил тяжелую травму.

#Genoa have asked info for the free agent Dele #Alli. #transfers