Назван клуб, который хочет подписать Деле Алли. Он заменит украинца?
«Дженоа» может помочь англичанину возродить карьеру
Итальянский «Дженоа» интересуется английским полузащитником Деле Алли, сообщает известный журналист Николо Скира.
По информации источника, представители клуба Серии А сделали запрос информации о 28-летнем футболисте.
Последним клубом Деле Алли был «Эвертон», который он покинул на правах свободного агента в конце сезона 2023/24.
Последний раз Деле Алли выходил на футбольное поле в официальном матче еще в феврале 2023 года. Это было во время кампании 2022/23 и тогда англичанин на правах аренды выступал за «Бешикташ» (15 матчей, 3 гола). После этого игрок больше года лечился от травм.
В «Дженоа» Деле Алли может стать заменой для украинского хавбека Руслана Малиновского, который недавно получил тяжелую травму.
#Genoa have asked info for the free agent Dele #Alli. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 30, 2024
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