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  4. Назван клуб, который хочет подписать Деле Алли. Он заменит украинца?
Италия
30 сентября 2024, 12:46 |
985
0

Назван клуб, который хочет подписать Деле Алли. Он заменит украинца?

«Дженоа» может помочь англичанину возродить карьеру

30 сентября 2024, 12:46 |
985
0
Назван клуб, который хочет подписать Деле Алли. Он заменит украинца?
Getty Images/Global Images Ukraine. Деле Алли

Итальянский «Дженоа» интересуется английским полузащитником Деле Алли, сообщает известный журналист Николо Скира.

По информации источника, представители клуба Серии А сделали запрос информации о 28-летнем футболисте.

Последним клубом Деле Алли был «Эвертон», который он покинул на правах свободного агента в конце сезона 2023/24.

Последний раз Деле Алли выходил на футбольное поле в официальном матче еще в феврале 2023 года. Это было во время кампании 2022/23 и тогда англичанин на правах аренды выступал за «Бешикташ» (15 матчей, 3 гола). После этого игрок больше года лечился от травм.

В «Дженоа» Деле Алли может стать заменой для украинского хавбека Руслана Малиновского, который недавно получил тяжелую травму.

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Деле Алли Дженоа Руслан Малиновский трансферы трансферы Серии A свободный агент Николо Скира
Дмитро Вербинський Источник: Николо Скира
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