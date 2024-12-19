Назван главный фаворит на Забарного. Там играл тренер сборной Украины
Украинцем интересуется «Тоттенхэм»
22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».
По информации Givemesport, главным фаворитом на трансфер Забарного является лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» уже скоро активизируют максимум усилий, чтобы подписать украинца уже в январе 2025 года. Однако отмечается, что трансфер будет трудно осуществить этой зимой, «вишни» рассчитывают, что Илья будет играть до конца сезона.
Напомним, за «Тоттенхэм» отыграл в свое время два сезона Сергей Ребров – тренер сборной Украины.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 16 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.
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