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  4. Назван главный фаворит на Забарного. Там играл тренер сборной Украины
Англия
19 декабря 2024, 03:15 |
316
0

Назван главный фаворит на Забарного. Там играл тренер сборной Украины

Украинцем интересуется «Тоттенхэм»

19 декабря 2024, 03:15 |
316
0
Назван главный фаворит на Забарного. Там играл тренер сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации Givemesport, главным фаворитом на трансфер Забарного является лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» уже скоро активизируют максимум усилий, чтобы подписать украинца уже в январе 2025 года. Однако отмечается, что трансфер будет трудно осуществить этой зимой, «вишни» рассчитывают, что Илья будет играть до конца сезона.

Напомним, за «Тоттенхэм» отыграл в свое время два сезона Сергей Ребров – тренер сборной Украины.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 16 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Тоттенхэм трансферы Борнмут трансферы АПЛ Илья Забарный
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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