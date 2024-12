18 декабря в рамках 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 «Рома» на своем стадионе обыграла «Сампдорию» со счетом 4:1.

Артем Довбик провел почти два тайма на поле, его заменили на 78-й минуте, выпустив Шомуродова, который забил четвертый гол. Довбик оформил дубль в этом матче.

Большинство фанатов остались довольны его игрой, однако нашлись и те, кто не был доволен тем, как именно он забил свои два гола:

RCB: «Мальчик пока не тренируется как следует, у него крупное телосложение, но поставленные цели помогают ему обрести уверенность в себе и чувство собственного достоинства».

Samuel Bannister: «Артем Довбик теперь первый игрок, который забил дважды в третьем периоде Раньери у руля, после того как девять других игроков забили по одному разу до него с момента возвращения тренера. Последующие голы Бальданци и Шомуродова означают, что 12 игроков разделили 13 голов в новой эре Раньери».

