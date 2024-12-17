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  4. Мудрик имел кроме проваленного допинга другие проблемы. Известны детали
Англия
17 декабря 2024, 16:43 |
2190
13

Мудрик имел кроме проваленного допинга другие проблемы. Известны детали

Украинец может быть дисквалифицирован

17 декабря 2024, 16:43 |
2190
13
Мудрик имел кроме проваленного допинга другие проблемы. Известны детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

По информации Daily Mail, один из партнеров «Челси» утверждает, что Мудрик был одержим тем, чтобы проявить себя в топовой лиге Европы. Утверждается, что у украинца были проблемы в Лондоне из-за языкового барьера.

Другие люди, которые были приближены к Мудрику рассказали, что украинец любил ночные прогулки, а у «Челси» возникали вопросы относительно его футбольной зрелости.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитро Олійник Источник: Daily Mail
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Комментарии 13
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Harun Bakircioğlu
Это что за набор слов? Попробуйте перефразировать, чтоб получилось что-нибудь информативное
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua81
а еще он купил новые туфли, а они жмут, а тут еще изжога...
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+2
_09Quantum19_
Малося на увазі "найважча". "Найважча" ЛЄ. Ну, не можна ж бути такими недолугими...
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0
_09Quantum19_







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0
CheMP
угу,ещё окажется,что он по ночам тайно посещал...синагогу! (с)   
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0
FunnyCat_____
что такое топовая Лига Европы?
гугл переводчик ?
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Hungarian 4 sticks🤣
Теперь можно на Мишу повесить и гибель принцессы Дианы
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-2
Олександр
Достатньо на цього тупого мудрика глянути зразу зрозуміло що це рожа дебіла .він ніколи за життя не прочитав жодної книги .днрщик тупий 
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-3
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