В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

По информации Daily Mail, один из партнеров «Челси» утверждает, что Мудрик был одержим тем, чтобы проявить себя в топовой лиге Европы. Утверждается, что у украинца были проблемы в Лондоне из-за языкового барьера.

Другие люди, которые были приближены к Мудрику рассказали, что украинец любил ночные прогулки, а у «Челси» возникали вопросы относительно его футбольной зрелости.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.