«Нас ждет интересный путь». Первый комментарий Григорчука, как тренера ЛНЗ

Новоиспеченный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук предоставил первый комментарий после назначения на должность.

«Конечно, я очень хотел вернуться в Украину. Честно сказать, последний отъезд в Азербайджан был незапланированным и нежелательным. Скорее, это было стечение обстоятельств. Сейчас я снова в Украине, и я этому очень рад.

Очень понравился разговор и общение с руководством ЛНЗ, потому что я услышал такие важные и интересные вещи, о которых мы все равно думаем, все равно на них смотрим. Прежде всего, это амбиции, второе – что нужно сделать для достижения этих результатов.

На первом месте разумный подход, амбициозный такой подход, и я думаю, нас ждет интересный путь. Много работы, но эта работа интересная и Я очень мотивирован

С чего начну в клубе? Первое, оценка возможностей каждого футболиста – будем говорить о тех задачах, которые глобально мы хотим выполнить, какие цели мы хотим достичь, что для этого нужно и конечно будет очень детальный разговор с каждым футболистом на предмет самого стиля игры. Мы хотим, конечно, добиться такой идеальной картины, когда есть, конечно, на первом месте результат в каждой игре. И очень-очень хочется добиться того, чтобы результат команда получала такой, который нравится людям, потому что мы играем футбол не для себя. Мы понимаем, что результат очень важен, но футбол – это социальное явление.

Впечатления от Черкасс – лучшие. Я уже сказал об амбициях и я увидел, чем подкреплены эти амбиции, на чем все это базируется и что сделано в этом направлении, а сделано очень много. Да, должны сказать о базе. Ну она еще не база в полном смысле, потому что она далеко не закончена, но уже как построены поля, какие планы ближайшие, какие планы дальнейшие это все говорит о том, что люди совершенно четко понимают, что нужно делать как раз для того, чтобы в Черкасс был клуб европейского добротного уровня», – сказал Григорчук.