Тренер Ромы рассказал, что мешает Довбику набрать оптимальную форму

Главный тренер римской «Ромы» высказался по поводу физического состояния Артема Довбика после дубля в ворота «Сампдории» в 1/8 финала Кубка Италии (4:1).

Итальянский специалист отметил, что украинец не может должным образом тренироваться из-за проблем.

«Надеюсь он расцвел. Голы помогают тебе тренироваться лучше, они важны для него и команды. Он не тренируется как следует, поскольку страдает от тысячи маленьких проблем: к сожалению, у него мощная физическая структура, и поэтому ему нужны тренировки.

Ему нужна помощь для возвращения лучшей формы», – прокомментировал Раньери.

В следующем этапе столичный клуб Италии в турнире сыграет против «Милана».