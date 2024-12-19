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Италия
19 декабря 2024, 01:58 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:59
151
0

Тренер Ромы рассказал, что мешает Довбику набрать оптимальную форму

Раньери отметил, что Артем имеет множество маленьких проблем

19 декабря 2024, 01:58 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:59
151
0
Тренер Ромы рассказал, что мешает Довбику набрать оптимальную форму
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Клаудио Раньери

Главный тренер римской «Ромы» высказался по поводу физического состояния Артема Довбика после дубля в ворота «Сампдории» в 1/8 финала Кубка Италии (4:1).

Итальянский специалист отметил, что украинец не может должным образом тренироваться из-за проблем.

«Надеюсь он расцвел. Голы помогают тебе тренироваться лучше, они важны для него и команды. Он не тренируется как следует, поскольку страдает от тысячи маленьких проблем: к сожалению, у него мощная физическая структура, и поэтому ему нужны тренировки.

Ему нужна помощь для возвращения лучшей формы», – прокомментировал Раньери.

В следующем этапе столичный клуб Италии в турнире сыграет против «Милана».

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Клаудио Раньери Артем Довбик Рома Рим Сампдория Кубок Италии по футболу Рома - Сампдория
Андрій Вітренко Источник: Tuttomercatoweb
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