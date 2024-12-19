Тренер Ромы рассказал, что мешает Довбику набрать оптимальную форму
Раньери отметил, что Артем имеет множество маленьких проблем
Главный тренер римской «Ромы» высказался по поводу физического состояния Артема Довбика после дубля в ворота «Сампдории» в 1/8 финала Кубка Италии (4:1).
Итальянский специалист отметил, что украинец не может должным образом тренироваться из-за проблем.
«Надеюсь он расцвел. Голы помогают тебе тренироваться лучше, они важны для него и команды. Он не тренируется как следует, поскольку страдает от тысячи маленьких проблем: к сожалению, у него мощная физическая структура, и поэтому ему нужны тренировки.
Ему нужна помощь для возвращения лучшей формы», – прокомментировал Раньери.
В следующем этапе столичный клуб Италии в турнире сыграет против «Милана».
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