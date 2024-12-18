Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Наконец-то. Довбик забил Сампдории и прервал сухую серию
Италия
18 декабря 2024, 22:22 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:00
2169
4

ВИДЕО. Наконец-то. Довбик забил Сампдории и прервал сухую серию

Артем Довбик отличился в Кубке Италии

18 декабря 2024, 22:22 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:00
2169
4
ВИДЕО. Наконец-то. Довбик забил Сампдории и прервал сухую серию
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В среду, 18 декабря, проходит матч Кубка Италии между «Ромой» и «Сампдорией».

Игра проходит на Стадио Олимпико в Риме.

На 8-й минуте матча украинский форвард Артем Довбик забил первый мяч в матче, замкнув подачу Салемакерса с правого фланга. Этот гол открыл счет в матче и стал 7-м для украинца в римском клубе.

❗️ ВИДЕО. Наконец-то. Довбик забил Сампдории и прервал сухую серию

По теме:
Дубль Довбика. Рома разгромила Сампдорию и вышла в 1/4 финала Кубка Италии
Ньюкасл Юнайтед – Брентфорд – 3:1. Как сыграл Ярмолюк? Видео голов и обзор
ВИДЕО. Артем раззабивался. Довбик оформил первый дубль в футболке Ромы
Артем Довбик Рома Рим Кубок Италии по футболу Сампдория Рома - Сампдория видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Баскетбол | 18 декабря 2024, 13:23 5
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа

Накануне латвийский баскетболист Янис Тимма покончил жизнь самоубийством

«Есть 5% шансов». Красников рассказал, что может спасти Мудрика от бана
Футбол | 18 декабря 2024, 20:11 9
«Есть 5% шансов». Красников рассказал, что может спасти Мудрика от бана
«Есть 5% шансов». Красников рассказал, что может спасти Мудрика от бана

Вице-президент «Металлиста» шокирован допинг-скандалом

«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 18.12.2024, 08:32
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
ФОТО. Жена футболиста Челси потешила необычной пижамой. Это нужно видеть
Футбол | 18.12.2024, 23:22
ФОТО. Жена футболиста Челси потешила необычной пижамой. Это нужно видеть
ФОТО. Жена футболиста Челси потешила необычной пижамой. Это нужно видеть
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Футбол | 18.12.2024, 15:14
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Даже два раза, все, уже не абсолютный ноль?
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
_49Quantum19_
Мудрику з Судаковим вчитися і вчитися
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Важная победа над конкурентом. Сборная Украины обыграла Румынию
Важная победа над конкурентом. Сборная Украины обыграла Румынию
17.12.2024, 20:35 15
Футзал
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
17.12.2024, 23:50 1
Бокс
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
17.12.2024, 19:33 7
Футбол
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
18.12.2024, 07:49 4
Бокс
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
17.12.2024, 17:43 13
Футбол
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
17.12.2024, 01:09 344
Футбол
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
17.12.2024, 15:54 48
Футбол
Журналист объяснил, что может спасти Мудрика от длительного бана за допинг
Журналист объяснил, что может спасти Мудрика от длительного бана за допинг
17.12.2024, 09:26 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем