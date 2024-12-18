Италия18 декабря 2024, 22:22 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:00
2169
4
ВИДЕО. Наконец-то. Довбик забил Сампдории и прервал сухую серию
Артем Довбик отличился в Кубке Италии
18 декабря 2024, 22:22 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:00
2169
4
В среду, 18 декабря, проходит матч Кубка Италии между «Ромой» и «Сампдорией».
Игра проходит на Стадио Олимпико в Риме.
На 8-й минуте матча украинский форвард Артем Довбик забил первый мяч в матче, замкнув подачу Салемакерса с правого фланга. Этот гол открыл счет в матче и стал 7-м для украинца в римском клубе.
❗️ ВИДЕО. Наконец-то. Довбик забил Сампдории и прервал сухую серию
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