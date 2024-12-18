В среду, 18 декабря, проходит матч Кубка Италии между «Ромой» и «Сампдорией».

Игра проходит на Стадио Олимпико в Риме.

На 8-й минуте матча украинский форвард Артем Довбик забил первый мяч в матче, замкнув подачу Салемакерса с правого фланга. Этот гол открыл счет в матче и стал 7-м для украинца в римском клубе.

❗️ ВИДЕО. Наконец-то. Довбик забил Сампдории и прервал сухую серию